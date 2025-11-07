Il 15 e il 22 novembre il secondo e terzo atto della rassegna "Scene di Luce: Musica in Tre Atti"

La rassegna è iniziata il 17 agosto a Lenola, nella magica cornice di Un Borgo, Mille Candele, con un emozionante concerto di musiche dal mondo eseguite dal Kyma Duo con Simone Salvatori chitarra e Laura Venditti saxofoni

Ora il percorso prosegue a Fondi con due nuovi appuntamenti:

15 novembre – Sala Lizzani : “Broadway e Oltre: Prima Assoluta"

Il South Zone Saxophone Quartet accompagna il pubblico da Broadway e oltre: un viaggio tra le più celebri pagine dei musical e delle colonne sonore del Novecento, fino a una prima esecuzione assoluta di un compositore contemporaneo.

Il quartetto è composto dai musicisti Luciano Bonanni sax soprano, Danilo Florimondo Lidano sax contralto, Armando Mancini sax tenore e Laura Venditti sax baritono. L’evento si terrà nella moderna Sala Lizzani, situata all’interno del suggestivo chiostro di San Domenico, ex convento che oggi unisce storia e contemporaneità

22 novembre – Palazzo Caetani: “Risonanze d’autore”

Nel giorno dedicato a Santa Cecilia, patrona della musica, il MusicScore Ensemble chiude la rassegna con un concerto intimo e coinvolgente.

Il gruppo, formato da Luciano Bonanni al saxofono, Leandro Sinapi al contrabbasso e Daniele Santoro al pianoforte, proporrà un viaggio sonoro raffinato e ricco di suggestioni.

L’evento si terrà nello storico Palazzo Caetani, situato all’inizio di Corso Appio Claudio, nel cuore del centro storico di Fondi, a pochi passi dal Castello Baronale — un luogo dove arte, storia e musica si fondono in un’unica emozione.

Tre “atti” in cui la luce diventa suono e la musica si fa racconto.

Inizio concerti ore 18.30 - Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Con il patrocinio e la collaborazione dell’Ente Parco Regionale Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi, nell’ambito di “Autunno, Vivi Parchi del Lazio”, e del Comune di Fondi.