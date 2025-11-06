Partecipa a FondiNotizie.net

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Secondo posto per la chef Fondana Fabiola Di Crescenzo alle Olimpiadi della cucina ad Arezzo nella categoria bakery

La Redazione
Gusto
Condividi su:

Di nuovo una premiazione per la bravissima chef fondana Fabiola Di Crescenzo, questa volta un secondo posto alle Olimpiadi della cucina di Arezzo nella categoria Bakery.

La gara consisteva nel fare tre tipologie di impasti e la chef Fabiola ha fatto impasti diretti, con idratazione quasi al 70 % e fatti maturare circa 48 ore; il primo impasto farcito con provola, guanciale e granella di nocciola; il secondo impasto fatto con crema di broccoletti locali della terra di zia Vincenza (la zia della chef), stracciatella pugliese e gambero rosso tutto chiuso con lâ€™olio di produzione di zia Vincenza; il terzo impasto Ã¨ stato lasciato al naturale in modo da far assaporare al 100% il gusto dellâ€™impasto.

Con questo premio la chef Di Crescenzo dimostra ancora una volta le sue capacitÃ  culinarie e un bravura fuori dal comune nel suo lavoro. Bravissima, continua cosÃ¬!

Condividi su:

Seguici su Facebook