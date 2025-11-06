Secondo posto per la chef Fondana Fabiola Di Crescenzo alle Olimpiadi della cucina ad Arezzo nella categoria bakery

Di nuovo una premiazione per la bravissima chef fondana Fabiola Di Crescenzo, questa volta un secondo posto alle Olimpiadi della cucina di Arezzo nella categoria Bakery.

La gara consisteva nel fare tre tipologie di impasti e la chef Fabiola ha fatto impasti diretti, con idratazione quasi al 70 % e fatti maturare circa 48 ore; il primo impasto farcito con provola, guanciale e granella di nocciola; il secondo impasto fatto con crema di broccoletti locali della terra di zia Vincenza (la zia della chef), stracciatella pugliese e gambero rosso tutto chiuso con lâ€™olio di produzione di zia Vincenza; il terzo impasto Ã¨ stato lasciato al naturale in modo da far assaporare al 100% il gusto dellâ€™impasto.

Con questo premio la chef Di Crescenzo dimostra ancora una volta le sue capacitÃ culinarie e un bravura fuori dal comune nel suo lavoro. Bravissima, continua cosÃ¬!