Terza tappa al Parco Regionale Riviera di Ulisse per Fondi Vera che incontra il territorio

Nella mattinata di ieri, Giovedì 6 Novembre, una delegazione del Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera, composta dal Capogruppo Consiliare Francesco Ciccone, Alessio Loborgo e Gino Marcantonio, ha fatto visita al Parco Riviera di Ulisse, incontrando Presidente e Direttore nella Sede di Gaeta.

Ringraziamo Massimo Giovanchelli e Fabio Refini per la grande disponibilità, l'incontro è stato importante per chiedere un interesse sempre maggiore dell'Ente per la difesa dell'area ZPS di Capratica, da alcuni anni di competenza del Parco - commenta Francesco Ciccone.

Ma si è parlato anche di accessibilità dell'arenile, di Contratto di Costa e Contratto di Fiume, di monitoraggio dei Siti di Importanza Comunitaria, della preziosa attività del Centro Recupero Animali Selvatici, di analisi delle acque, di tutela delle tartarughe marine e dell’ecosistema marino in generale. E di alcune nostre idee.

Abbiamo proposto la realizzazione di un Progetto che miri ad istituire un polo/distretto turistico "da Ulisse alla Maga Circe", abbiamo sollecitato un maggiore Coordinamento tra gli Enti Parco, un rigoroso controllo dei Progetti che riguardano la ZPS di Capratica, la promozione di nuovi Contratti di Costa e di Fiume, la donazione alle Scuole delle pubblicazioni dell'Ente ed una più efficace comunicazione sul territorio fondano.

Fondi Vera proseguirà questa serie di incontri con Enti e Istituzioni nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di costruire un dialogo costante, che possa portare all’individuazione di azioni concrete, che siano utili a garantire salvaguardia e tutela, valorizzazione e promozione. Questo territorio ha un gran bisogno di idee innovative e capaci di proiettare l’intera area in una dimensione turistica e sostenibile allo stesso tempo.