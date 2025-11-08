Il cantautore fondano Bob Matty ospite nel privÃ© alla festa di Neffa dopo il concerto al Forum di Assago

Il cantautore fondano Bob Matty Ã¨ stato tra gli ospiti del privÃ© esclusivo organizzato da Neffa dopo il suo attesissimo concerto del 5 novembre al Forum di Assago (Milano), una delle tappe piÃ¹ importanti del tour del celebre artista.

La serata post-concerto, riservata ad amici e colleghi del mondo della musica, ha visto la presenza di numerosi protagonisti della scena italiana. Tra questi, oltre a Neffa, anche Fabri Fibra, Coez, Gemitaiz, Francesca Michielin, GuÃ© Pequeno, Al Castellana e Bunna, voce storica degli Africa Unite.

Bob Matty ha avuto modo di conoscere personalmente Neffa, con cui ha scambiato parole di stima e riflessioni artistiche.

Ãˆ stata unâ€™esperienza bellissima â€“ racconta Matty â€“. Neffa si Ã¨ complimentato con me per il mio percorso e abbiamo parlato di musica, di scrittura e dellâ€™importanza di restare autentici.

Lâ€™atmosfera della festa Ã¨ stata quella delle grandi occasioni: un incontro tra generazioni e stili diversi, uniti dalla passione per la musica e dal rispetto reciproco.

Per Bob Matty, sempre piÃ¹ presente nei contesti che contano della musica italiana e apprezzato per la sua scrittura intensa e contemporanea, la serata milanese rappresenta un nuovo traguardo nel suo percorso artistico, segnando un momento di crescita e riconoscimento allâ€™interno del panorama nazionale.