Sabato 20 dicembre lo spettacolo "Forza Venite Gente” al Teatro Città di Fondi “Nino Canale”

A gran richiesta, si arricchisce il cartellone del Teatro Città di Fondi “Nino Canale”. Il Comune e ATCL, Circuito Multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – ministero della Cultura e dalla Regione Lazio, in collaborazione con Ventidieci, annunciano l’inserimento in programmazione del musical Forza Venite Gente.

Il nuovo spettacolo si terrà sabato 20 dicembre 2025 alle 17:00 e in replica alle 21:00.

Per saperne di più sul musical “Forza Venite Gente”

Durante la preparazione di uno spettacolo teatrale, gli Artisti, gli Autori e le Maestranze indistintamente sognano un trionfo indimenticabile che li collochi, di diritto, nell’Olimpo riservato ai Grandi Successi. Di sicuro, però, nessuno oserebbe mai immaginare un’affermazione da Guinness dei Primati. Ma a volte i sogni, come nella migliore tradizione cinematografica, diventano realtà. E così, nel lontano 9 ottobre 1981, ormai quasi 45 anni fa, al Teatro Unione di Viterbo, debuttò una Commedia Musicale che nel giro di pochi anni sarebbe diventata un vero e proprio spettacolo-culto dell’intero panorama nazionale, arrivando a varcarne gli stessi confini geografici, per essere tradotta in otto lingue e rappresentata in paesi come Brasile, Messico, Polonia, Ucraina, Albania e Bielorussia. Stiamo parlando proprio dell’italianissimo Forza Venite Gente. Oltre 3.500 repliche e 2 milioni e 500 mila spettatori… soltanto a Roma, in Piazza San Giovanni, il 16 agosto del 2000, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, lo spettacolo raccolse 250.000 presenze, e a Padova, nello Stadio Appiani, insieme a Papa Giovanni Paolo ll, assistettero alla Rappresentazione oltre 30.000 spettatori. Il cd delle musiche originali ha venduto, negli anni, centinaia di migliaia di copie in Italia e all’estero. Si, decisamente numeri da capogiro per uno spettacolo musicale, tutto orgogliosamente italiano. Dal riallestimento del 2021, in occasione del quarantesimo anniversario dello spettacolo, la produzione Soni ha realizzato oltre 200 repliche in tutta Italia, raccogliendo ottimi consensi di pubblico e di critica. Un rinnovamento in termini scenici e narrativi, coerenti con le atmosfere dei musical europei moderni, ma in continuità con la maestosità di una figura, quella di Francesco, che nel mondo, è icona della cultura apostolica ed emblema della spiritualità cattolica, con il suo messaggio semplice e potente. La trama, incentrata sulla figura del Patrono d’Italia, racconta i valori e le emozioni della quotidianità, ma dedica interessanti momenti e intense riflessioni sul rapporto tra padri e figli, spesso contaminato da aspettative diverse e da valori distanti che alimentano sofferenti dicotomie, nella ricerca disperata di un reciproco amore. In questo particolare caso, un commerciante grezzo e banalmente materialista, come Pietro Bernardone, non può comprendere le mete superiori e trascendenti del Figlio. E, per molti versi, questo è anche umanamente comprensibile: San Francesco è considerato una figura rivoluzionaria nella Chiesa Cristiana: Papa Pio XII lo definirà “il più italiano dei santi e più santo degli italiani”: Lo spettacolo offre quindi due diversi piani di lettura: da una parte la rappresentazione di una verità documentata, la descrizione di un contesto all’interno del quale si muove la figura di San Francesco d’Assisi, dall’altra un conflitto generazionale che non ha bisogno di riferimenti storici, perché fa parte della storia dell’umanità, di tutte le generazioni e di tutte le epoche. Un cast di 20 elementi, tra cantanti, attori e ballerini, ci accompagnerà in questo viaggio musicale, che racconta una delle figure più importanti della Cristianità.

Un viaggio per alcuni aspetti mistico e spirituale, per altri di elegante intrattenimento e di travolgente simpatia.

Autori e cast

Un musical è scritto da Mario e Piero Castellacci con la collaborazione di Renato Biagioli e Pietro Palumbo. Regia di Ariele Vincenti.

Musiche: Michele Paulicelli, Giampaolo Belardinelli, Giancarlo de Matteis

Collaborazione alle musiche: Achille Oliva, Aldo Tamborrelli, Carlo Giancamilli

Cast

Mauro Mandolini: Pietro di Bernardone

Michelangelo Nari: Frate Francesco

Giulia Gallone: La Cenciosa

Giulia Cecchini: Santa Chiara

Benedetta Iardella: La Povertà

Francesco Boschiazzo: Il Diavolo

Alessandro Lo Piccolo: Il Lupo

I solisti: Anna Abagnale, Daniele Pio Esposito, Ferdinando Flagiello, Filomena Fusco, Carmelo Pio Indino, Francesca Latino, Alessia Marcatili, Camilla Mastromauro, Cristiano Mazzacane, Adrian Scarponi

Vocal Coach

Benedetta Iardella

Direttore Musicale

Fabrizio Barbacci

Direttore Musicale e Arrangiatore

Guglielmo Ridolfo Gagliano

Scene

Alessandro Chiti

Costumi

Daniele Gelsi

Coreografie

Dalila Frassanito

Cast Supervisor

Andrea Casta

Direttore Artistico

Michele Paulicelli

Social Media Manager

Manuel Nevolo

Info costi

POLTRONISSIMA:

intero € 35,00 + 5,00 – ridotto € 32,00 + € 4,50

ridotto abbonati € 30,00 + € 4,50

PLATEA:

intero € 32,00 + € 4,50 – ridotto € 29,00 + € 4,00

ridotto abbonati € 27,00 + € 4,00

GALLERIA I:

intero € 28,00 + € 4,00 – ridotto € 24,00 + € 3,50

ridotto abbonati € 22,00 + € 3,00

GALLERIA II, PALCO I ORD E PALCO II ORD:

intero € 26,00 + € 3,50 – ridotto € 22,00 + € 3,00

ridotto abbonati € 20,00 + € 3,00

GALLERIA II SCARSA VISIBILITA' - PALCO I ODR. PALCO II ORD. SCARSA VISIBILITA':

intero € 20,00 + € 2,50 - ridotto € 16,00 + € 2,00

ridotto abbonati € 14,00 + € 2,00

Biglietti in vendita dal 10 novembre anche su TicketOne.

BOTTEGHINO

sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00

Il giorno prima dell’evento dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 e nei giorni di spettacolo dalle 9:00 alle 13:00 e da due ore prima dell’inizio dell’attività.

Teatro Città di Fondi “Nino Canale”

Piazza Gianni Rodari 1

04022 Fondi