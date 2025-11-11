Da venerdì 14 torna “Filo Diretto con i cittadini”, l’appuntamento social con Fondi Vera

L’appuntamento con il “Filo Diretto con i Cittadini” torna Venerdì 14 Novembre alle ore 19. Con una veste nuova ma sempre con l’obiettivo di incontrare virtualmente i Cittadini con una Diretta sulla Pagina Facebook e su quella Instagram del Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera.

Presto, molto presto, torneremo nelle strade, come sempre fatto in questi anni. Venerdì però prende il via il format social che tanto interesse ha suscitato finora ed al quale ha lavorato il nostro Gruppo di Lavoro Comunicazione. Ci tengo a ringraziare in particolare Giuseppe Capotosto che sarà uno dei volti e delle voci del nuovo corso di Filo Diretto - annuncia il Presidente di Fondi Vera, Francescopaolo De Arcangelis.

Un modo per entrare e restare in contatto con le persone, soprattutto i più giovani, rispondere alle domande dei Cittadini, raccogliere segnalazioni e suggerimenti. Un’occasione utile anche per essere aggiornati sulle ultime attività portate avanti da Fondi Vera in Consiglio Comunale.

Mantenere sempre un contatto diretto con i Cittadini, ascoltarli e fare in modo che la Partecipazione non restasse una promessa, ma si concretizzasse un impegno rispettato e portato avanti con costanza. Questo è stato il “Filo Diretto con i Cittadini” negli anni, e così tornerà ad essere a partire dal 14 Novembre - commenta Francesco Ciccone, Capogruppo Consiliare di Fondi Vera.

Il Filo Diretto è diventato col tempo un appuntamento fisso per tanti amici, che hanno approfittato della nostra iniziativa per fare luce su determinati argomenti, permettendoci di conoscere e approfondire temi non sempre attenzionati dall’Amministrazione Comunale come avrebbero invece meritato - conclude Tina Di Fazio, Portavoce di Fondi Vera.

Per inviare domande: info@fondivera.it

Per seguire la Diretta: Venerdì 14 Novembre, ore 19, sulle Pagine Facebook/Instagram di Fondi Vera.