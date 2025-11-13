Domenica 16 presentazione libro "Giallo di Provincia" all'Auditorium "Sergio Preti”

L’Associazione Musicinecultura APS, in collaborazione con l’Associazione Italia Nostra - Sezione di Fondi e dei Monti Ausoni e con il patrocinio del Comune di Fondi e della Casa della Cultura di Fondi, promuove ed organizza la presentazione del libro "Giallo di provincia", edito dalla casa editrice Giulio Perrone Editore, nel quale è contenuto il racconto "Biglietto di sola andata" del giovane scrittore fondano Francesco Grilli.

L’iniziativa si terrà domenica 16 novembre 2025, dalle ore 17:30, presso l'Auditorium Comunale “Sergio Preti” a Fondi (LT).

Dialogherà con l'autore Loreta Carnevale, scrittrice e giornalista. L’antologia "Giallo di provincia" racchiude una raccolta di racconti scritti da autori diversi.

La provincia è il luogo del silenzio, della lentezza, della tranquillità, del non detto e del celato: il teatro ideale del giallo. Misteri, omicidi, segreti e fatti inspiegabili prendono vita in contesti solo in apparenza quieti.

I creatori di “Giallo di provincia”, ognuno con il proprio peculiare e audace sguardo, hanno dato vita a protagonisti che si muovono in tensione per trovare assassini, sfatare magie, svelare segreti e inganni. E l’obiettivo, come sempre, è scavare nelle profondità dell’animo umano. Perché si sa, nulla è mai come sembra.

L’autore Francesco Grilli nasce a Fondi (LT) nel ’93. Sin da piccolo sviluppa una forte passione per la lettura e il cinema. Ha conseguito la Laurea Magistrale in Editoria e Scrittura con votazione finale di 110/110 per poi completare il Master di II Livello in Professione Editoria Cartacea e Digitale, con successivo stage alle Librerie.Coop. Diventa successivamente docente abilitato sulle classi di Italiano, Storia e Geografia, e attualmente insegna Italiano e Storia in una Scuola paritaria. Ha scritto numerosi racconti per riviste letterarie e antologie, vincendo anche un riconoscimento nell’ambito del Premio Letterario Nazionale Città di Ascoli Piceno, e ha pubblicato articoli e saggi per numerose testate web. Ha sceneggiato svariati cortometraggi, vincendo anche un premio al 48 Hours Film Project. Fa parte di numerose associazioni culturali e porta avanti un podcast su YouTube.