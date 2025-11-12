Domenica 16 l'evento per Dire SI alla Vita “Una grande luce: 2400 candele illumineranno l’anfiteatro”

Tutto pronto per la 2a Edizione nella Città di Fondi della Giornata in memoria delle Vittime della Strada, organizzata da “Il Dono di Davide OdV” con il Patrocinio del Comune di Fondi e del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e la preziosa collaborazione di decine di realtà del territorio, tra cui l’emittente radiofonica Radio Show Italia 103.5, media partner dell’iniziativa.

L’appuntamento quest’anno è intitolato “Una grande luce in memoria delle vittime della strada”, è in programma per Domenica 16 Novembre in Piazza De Gasperi, a partire dalle ore 16,30. Tutti i presenti, tra un’attività e un momento di riflessione, aspetteranno insieme il far del tramonto quando 2400 lumini rischiareranno l’anfiteatro per ricordare l’importanza della vita e dare voce a chi, purtroppo, l’ha prematuramente persa.

Prevenzione, informazione ed educazione alla sicurezza stradale ma anche manovre di primo soccorso e momenti artistici, con poesia, musica, teatro: gli organizzatori hanno pensato a tutto quanto possa concorrere a sensibilizzare e riflettere, con l’obiettivo di ridurre il numero di incidenti stradali e accrescere la consapevolezza e la responsabilità alla guida di un’auto come di una bici, di una moto come di un mezzo pesante.

Il Vivaio Selva Vetere, la Croce d’Oro Sud Pontino, l’Associazione “Il sorriso di Alessia”, la Polizia Locale, l’Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, i Falchi di Pronto Intervento e altre organizzazioni saranno in Piazza De Gasperi per coinvolgere la cittadinanza in diverse attività. Insieme a loro anche la poetessa Federica Sanguigni, i musicisti Sandro Sposito e Antonietta Caporiccio, l’attrice Silvia Tagliavento e gli allievi di Fonderie delle Arti – Signor Keuner, l’arpa celtica di Michela Barlone, il flauto traverso di Cristian Quinto e le le parole di Don Francesco Fiorillo che con “Come portare avanti la vita” aprirà il pomeriggio. Sarà Corrado Gentile, Giornalista e Station Manager di Radio Show Italia 103.5, a presentare la manifestazione.

Per eventuali informazioni:

ildonodidavide@gmail.com - 393 31 86 038