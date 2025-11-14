Domenica 16 il "Diabetes Day" al MOF per la prevenzione con Lions Club Fondi e Croce Rossa

Nell’ambito della Giornata Mondiale del Diabete, domenica 16 novembre il Centro Agroalimentare all’Ingrosso di Fondi (MOF) accoglie il “Diabetes Day”, evento organizzato dal Lions Club Fondi insieme alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Fondi e con il patrocinio dello stesso MOF.

La prevenzione è uno dei temi cardine ribaditi a livello nazionale in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che si celebra ogni 14 novembre. In Italia, società scientifiche, istituzioni e associazioni di pazienti promuovono screening e iniziative pubbliche per sensibilizzare la popolazione. Gli screening regolari e uno stile di vita sano possono ridurre drasticamente il rischio di complicanze per milioni di persone.

Al MOF, dalle 9 alle 13, presso l’ingresso vecchio mercato in Viale Piemonte a Fondi, tutti potranno accedere gratuitamente a screening per il diabete, elettrocardiogramma e spirometria, grazie alla disponibilità della diabetologa Elisa Forte, delle cardiologhe Virginia Di Russo, Angela Pandozi, Isabella Corsini e dei pneumologi Valeria Di Biase e Vincenzo Di Biase.

Durante l’evento sarà inoltre attivata la raccolta di occhiali usati, per sostenere le attività solidali del Lions Club.