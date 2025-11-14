Pubblicato avviso per la selezione del Garante comunale dell'infanzia e dell'adolescenza

Il Comune di Fondi compie un passo decisivo verso lâ€™istituzione del Garante comunale dellâ€™infanzia e dellâ€™adolescenza, figura indipendente chiamata a tutelare i diritti dei minori e a promuoverne il benessere psicofisico e sociale. Ãˆ stato infatti pubblicato lâ€™avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse, approvato in attuazione del Regolamento comunale varato con Delibera del Consiglio comunale n. 73 del 30 settembre 2025.

Le candidature dovranno pervenire esclusivamente tramite PEC allâ€™indirizzo serviziallapersona.comunedifondi@pecaziendale.it entro e non oltre le ore 12.00 del 1Â° dicembre 2025. La documentazione, completa di domanda e curriculum vitae in formato europeo, dovrÃ essere trasmessa in formato Pdf.

Lâ€™incarico, della durata di cinque anni e rinnovabile una sola volta, sarÃ affidato a un professionista dotato di comprovata competenza in materia di diritto minorile, psicologia, pedagogia o criminologia, in grado di operare in piena autonomia e nel superiore interesse dei bambini e degli adolescenti del territorio.

La pubblicazione dellâ€™avviso Ã¨ stata accompagnata da un importante incontro istituzionale presso il Consiglio Regionale del Lazio, che ha visto la partecipazione della Garante regionale dellâ€™infanzia e dellâ€™adolescenza Monica Sansoni, del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e della presidente della commissione Servizi alla Persona, SanitÃ e Scuola Daniela De Bonis. Nel corso del confronto Ã¨ emersa la volontÃ condivisa di garantire un coordinamento efficace tra la figura comunale e quella regionale, nellâ€™ottica di rafforzare gli strumenti di tutela dei minori.

Avere la possibilitÃ di confrontarci con la dottoressa Sansoni â€“ ha dichiarato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto â€“ Ã¨ unâ€™opportunitÃ preziosa per affinare gli aspetti regolamentari e assicurare che la figura che istituiremo sia pienamente complementare rispetto al ruolo regionale.

La nomina del Garante comunale â€“ ha aggiunto la dott.ssa Monica Sansoni â€“ rappresenta un passo in linea con i principi nazionali e internazionali di tutela dei minori: la persona scelta dovrÃ saper integrare competenze giuridiche, psicologiche e pedagogiche, per avvicinare concretamente i diritti dei bambini alle istituzioni locali.

Soddisfazione anche dalla presidente De Bonis, che ha sottolineato Â«lâ€™attenzione costante dellâ€™amministrazione verso i minori e le loro famiglie, confermata da questo importante atto e dal sostegno della Garante regionaleÂ».

Per consultare lâ€™avviso e il modello di domanda Ã¨ possibile visitare il sito istituzionale del Comune di Fondi.