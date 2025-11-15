Il consigliere Vocella in merito all'approvazione del progetto "Scuola Attiva Kids per il Lazio 2025/2026"

L'approvazione da parte della Giunta regionale del Lazio, su proposta dell'Assessore Elena Palazzo, dello schema di accordo con Sport e Salute spa per il progetto "Scuola Attiva Kids per il Lazio 2025/2026" Ã¨ un segnale forte e concreto dell'impegno della Regione a favore dell'educazione motoria e della salute dei nostri giovani.

Una novitÃ particolarmente rilevante e che accogliamo con entusiasmo Ã¨ l'estensione del progetto anche alle scuole dell'infanzia.

Il nuovo programma "Scuola Attiva Infanzia - per il Lazio" permetterÃ ai bambini dai 3 ai 5 anni di accedere ad attivitÃ ludico-motorie specificamente pensate per favorire il loro sviluppo psicofisico e relazionale. Questo sarÃ possibile grazie al supporto di tutor formatori specializzati messi a disposizione da Sport e Salute.

Come membro del Comitato Tecnico di Controllo tra Regione Lazio e Sport e Salute, e in qualitÃ di Consigliere Provinciale di Latina e Consigliere Comunale di Fondi, esprimo la mia profonda soddisfazione per questo provvedimento.

L'iniziativa, che consolida e potenzia l'esperienza positiva dello scorso anno con una dotazione finanziaria di 770 mila euro, si allinea perfettamente con gli obiettivi di promozione dello sport di base e per tutti, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della SanitÃ . Ãˆ fondamentale sostenere che l'attivitÃ motoria debba iniziare fin dalla primissima etÃ .

L'investimento della Regione Lazio sull'educazione al movimento Ã¨ un investimento sulla crescita, l'inclusione e la salute dei nostri concittadini piÃ¹ piccoli.

Lo sport Ã¨ una vera e propria scuola di vita, e portarlo con maggiore forza all'interno degli istituti scolastici, fin dai primi anni, Ã¨ essenziale per il benessere generale della comunitÃ . Il progetto Ã¨ ora aperto all'adesione delle scuole e per le informazioni e la piattaforma dedicata sono disponibili sul sito di Sport e Salute all'indirizzo: https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/kids-regionali/kids-lazio.html.

Rivolgo un caloroso invito a tutte le scuole del nostro territorio, in particolare della Provincia di Latina, ad aderire con entusiasmo a questa iniziativa fondamentale per il futuro sportivo e sociale dei nostri ragazzi.

Allo stesso tempo, invito tutti i potenziali tutor e professionisti dell'attivitÃ motoria interessati a mettere a disposizione le proprie competenze, contribuendo attivamente alla realizzazione di un progetto di cosÃ¬ grande valore educativo e inclusivo.

Continueremo a monitorare e supportare l'attuazione di queste importanti iniziative per assicurare che raggiungano il maggior numero possibile di scuole e famiglie sul territorio, contribuendo attivamente a una societÃ piÃ¹ sana e attiva.

Avv. Luigi Vocella

Consigliere Provinciale di Latina, Consigliere Comunale di Fondi, Membro del Comitato Tecnico di Controllo Regione Lazio e Sport e Salute (Fratelli dâ€™Italia)