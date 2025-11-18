Grande successo per la manifestazione "Decant...iamo il panettone"

Buona la prima per “Decant…iamo il Panettone”, il nuovo format dell’Associazione Decant andato in scena sabato 15 novembre a Palazzo Caetani. L’iniziativa ha celebrato il panettone artigianale come ambasciatore di qualità, gusto e convivialità, abbinato ai migliori vini, birre e distillati del Lazio.

I visitatori hanno potuto degustare le creazioni dei maestri pasticceri: Pasticceria Belsito HBS, Casa Madre, Angelina 1970, Da Fausto, Cristian Dessert, Ferdinando Tammetta, Food Factory, High Quality Food (Etica Food), Klada Cafè, Rossetto e Cioccolato, Fratelli Tazio, Vezza Rosa e Francesco Ricci pastrychef, ciascuno protagonista con la propria interpretazione del panettone. L’abbinamento con le eccellenze del territorio si è confermato vincente grazie alle proposte di Borgo del Cedro, Cantina Sant’Andrea, Casata Mergé, Castel De Paolis, De Sanctis, Deanike, I Lori, Fabbrica di Liquori Izzi, La Luna del Casale, Marco Serra, Monti Cecubi, Officina Baccano, Piana dei Castelli, Terenzi, Strada del Vino Latina, Varani Gin, Villa Simone, Vini Valle Marina.

Molto seguita la masterclass condotta da Claudio Gatti, presidente dell’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, che ha svelato i segreti della lievitazione e degli abbinamenti ideali. Grande entusiasmo anche per il “Panettone del Pubblico”, con il pubblico chiamato a votare la propria creazione preferita, che ha visto trionfare in questa prima edizione chef Fausto Ferrante.

Con soddisfazione per la riuscita e l’entusiasmo dimostrato, Associazione Decant rilancia l’appuntamento con la cultura del gusto: il prossimo evento sarà “Brunello a Palazzo”, in programma venerdì 5 dicembre, sempre presso Palazzo Caetani a Fondi. La manifestazione porterà nel Lazio il prestigioso Brunello di Montalcino e offrirà un percorso di degustazione di etichette selezionate, abbinate alle eccellenze pontine e ai piatti degli chef locali, nella splendida cornice dello storico Palazzo.​

Informazioni e biglietti: www.associazionedecant.it

Per ulteriori dettagli: canali social Associazione Decant (Facebook, Instagram) o scrivere a decantfondi@gmail.com.

L’evento è stato realizzato con il patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e del Comune di Fondi. Sponsor e partner ufficiali: GIS, Passione Iberico, Conad Store, Liguori Contract s.r.l.