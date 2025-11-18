Riqualificata l’aiuola di Ponte Selce grazie al bando pubblico "Vogliamo più verde"

Grazie all’azienda ortofrutticola Franco Ortobello, che ha deciso di adottare gli spazi disponibili all’interno dell’intersezione di Ponte Selce, prosegue la riqualificazione delle aiuole cittadine mediante il bando “Vogliamo più verde”.

La scelta è stata quasi naturale: si tratta infatti di uno snodo molto trafficato, che dà il benvenuto e saluta le auto in entrata e in uscita.

Il bando “Vogliamo più verde” è sempre aperto e consente alle attività di farsi pubblicità, contribuendo a rendere la città più curata, con soluzioni green.

In questo caso la famiglia che ha adottato l’aiuola, con un progetto eseguito da Mattia Fiore, tecnico amico dell’azienda promotrice, ha optato per un tappeto di Muehlenbeckia, contenuto in una struttura in acciaio corten e perimetrata da un prato sintetico. Quest’ultimo garantirà il decoro della aiuola anche durante i mesi di caldo torrido con un notevole risparmio di risorse idriche. A completare il progetto, un sistema di illuminazione a led a basso consumo che rende visibile l’aiuola anche nelle ore notturne, un impianto di videosorveglianza che risponde a ragioni di sicurezza oltre che di monitoraggio del traffico e il rinnovo della cartellonistica informativa.

Dopo la recente realizzazione dello snodo viario, il bando “Vogliamo più verde” ha consentito di posizionare un altro tassello nel più vasto progetto di riqualificazione della zona.

L’assessore al Verde Pubblico e al Decoro Stefania Stravato, che ha curato il bando e ne sta promuovendo i vantaggi, ha ringraziato a nome del sindaco Beniamino Maschietto e dell’intera città gli imprenditori per la scelta definitiva generosa, funzionale e altruista.