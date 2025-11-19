Il sindaco e lâ€™assessore Trani in visita a Carmela Di Trocchio che oggi ha spento 100 candeline

Un secolo di vita trascorso tra la cura della famiglia, la coltivazione della terra e lâ€™allevamento degli animali: ha spento oggi 100 candeline la signora Carmela Di Trocchio, nata, cresciuta e sempre vissuta a Fondi.

Il sindaco Beniamino Maschietto e lâ€™assessore al Settore Demoanagrafico Santina Trani hanno raggiunto questa mattina la longeva cittadina per consegnarle una targa simbolica e rivolgerle i migliori auguri da parte dellâ€™intera cittÃ .

Due figli, tre nipoti e tre pronipoti di cui lâ€™ultimo, Federico di 5 anni, in prima fila oggi per festeggiare la sua amata nonnina.

Una vita semplice quella di Carmela Di Trocchio che, raramente ha lasciato la sua terra per passeggiare al mare o esplorare i dintorni. Una fondana doc, insomma, che della sua cittÃ natale ha sempre amato le passeggiate ai piedi del Castello e la spesa giornaliera al mercato coperto di via Gioberti. Dagli anni della pandemia lâ€™anziana si Ã¨ trasferita a casa della figlia, in zona Mola di Vetere, dove fa delle piccole passeggiate nella natura e trascorre le giornate tra lâ€™affetto dei suoi familiari.

Per noi Ã¨ un grande onore â€“ ha commentato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto â€“ conoscere corsi e ricorsi di chi, come recita la targa, Ã¨ un prezioso testimone di un secolo di storia della nostra cittÃ . A Carmela vanno i migliori auguri per una lunga e serena vita ricca di affetti e semplicitÃ con lâ€™auspicio che possa tramandare ai posteri i segreti della nostra antica tradizione contadina.

Dopo il brindisi di rito e il taglio della torta, i festeggiamenti proseguiranno domenica quando il giorno festivo consentirÃ alla numerosissima famiglia di riunirsi al completo presso il ristorante Miramonti.