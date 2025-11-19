Premiate in aula consiliare le Attività Storiche del Lazio con sede in città

Si è tenuta ieri pomeriggio, presso l’aula consiliare del Comune di Fondi, la cerimonia di premiazione delle “Botteghe Storiche”, attività aperte ininterrottamente da almeno 40 anni che hanno partecipato al bando promosso dalla Regione Lazio dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione delle imprese longeve.

Il pomeriggio si è svolto tra applausi, entusiasmo e un pizzico di emozione per chi, al cospetto dei flash delle macchine fotografiche, ha realizzato di aver dedicato una vita intera alla propria attività imprenditoriale.

A consegnare il riconoscimento, oltre a Marrigo Rosato, segretario nazionale dell’Ana-Ugl che ha sottoscritto con il Comune di Fondi un protocollo d’intesa propedeutico alla partecipazione al bando, l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato, il presidente della commissione competente Raffaele Gagliardi, il vicesindaco di Fondi Vincenzo Carnevale e il vicepresidente della Provincia di Latina nonché consigliere comunale Vincenzo Mattei.

A tutte le attività premiate sono stati i rivolti i migliori auguri per un futuro sempre più longevo e ricco in tutte le accezioni del termine.

L’assessore Stravato ha colto l’occasione per annunciare che è ancora possibile partecipare alla seconda edizione del bando regionale: una preziosa opportunità per chi, pur avendo i requisiti, non ha partecipato alla prima o per chi, nel frattempo, ha maturato gli anni necessari per la presentazione della domanda.

A completare i festeggiamenti, un gradito dono da parte dell’Antico Forno Visca, attività premiata, che ha consegnato dei dolci artigianali a tutti gli amministratori e colleghi presenti.

Le attività premiate

1. Ottica del Corso

2. Tabaccheria Carnevale

3. Foto ottica Daniele

4. Macelleria Di Mugno

5. Abbigliamento Di Russo Giorgio

6. Calzature Zannella

7. Lauretti Moda

8. Cartolibreria Martusciello Giuseppe

9. Antica Salumeria Monacelli

10. Barbiere Monforte Paolo

11. Macelleria Parisi dei F.lli Parisi

12. Bar Sepe

13. Gelateria Polo Nord

14. Farmacia Terenzio

15. Bar Vaccaro

16. Pizzeria Bella Napoli

17. Tabaccheria Parisella