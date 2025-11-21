La città fa incetta di medaglie al Campionato Mondiale Unificato WTKA di Carrara

Con gli straordinari risultati ottenuti al Campionato Mondiale Unificato di Carrara, la Città di Fondi si conferma terra di talenti sportivi e agonistici. Ben sei atleti, di diverse società, sono infatti saliti sui massimi gradini del podio dando lustro alla Città di Fondi, alle arti marziali e in particolare alla kick boxing.

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, l’assessore allo Sport Fabrizio Macaro e il presidente della commissione competente Cristian Peppe hanno incontrato campioni e campionesse nell’ambito di diverse cerimonie che si sono svolte nel corso della settimana, ascoltando storie ed emozioni ed esprimendo loro supporto e grande apprezzamento “per aver dato lustro alla Città di Fondi e alle arti marziali”.

Il medagliere:

Doppia medaglia d’oro per Angelo Carroccia, tornato da Carrara due volte campione del mondo di kick boxing nelle discipline Light Contact e Kick Light +94 kg;

Medaglia d’oro per Lorenzo Parisella, della Asr Rotts, che salendo sul primo gradino del podio nella categoria veterans al Campionato Mondiale Unificato WTKA di Carrara ha collezionato tre titoli mondiali consecutivi;

Doppia medaglia d’oro per Vittorio D’Ettorre, della ASD Fighting Club Fondi, Team Tagliavento, nelle discipline light e kicklight;

Doppia medaglia d’oro per Clarissa Oi, della ASD Fighting Club Fondi, Team Tagliavento, nelle discipline light e kicklight;

Doppia medaglia d’oro per Sara Fariello, della ASD Fighting Club Fondi, Team Tagliavento, nelle discipline light e kicklight;

Medaglia d’argento nella specialità light e medaglia di bronzo nella specialità kicklight per Ambra Helen Russo, della ASD Fighting Club Fondi, Team Tagliavento, salita sul podio del medesimo mondiale per il secondo anno consecutivo.

I Maestri Luigi Tagliavento e Gabriele Di Manno, che supportano e stimolano ogni giorno gli atleti, hanno ringraziato il Comune di Fondi definendo la consegna simbolica di riconoscimenti come un grandissimo incoraggiamento sia per chi già pratica sport, per fare meglio e di più, ma anche per chi ancora non è entrato nel mondo dell’agonismo.

Straordinarie le storie dei ragazzi premiati. Da Lorenzo Parisella che divide la sua vita tra l’impresa di autotrasporti e gli allenamenti di kickboxing e che, dall’alto dei suoi 54 anni, ha una mensola che pullula di medaglie e trofei.

Quello di Carrara – ha raccontato – è stato il terzo mondiale consecutivo, eppure, quando mi hanno alzato la mano e quando sono salito sul podio con l’inno d’Italia è stata un’emozione infinita. Ho altri 11 anni di carriera agonistica nella categoria veterans davanti e mi sto già preparando per altre due importanti gare in Puglia e a Roma.

Lo stesso ha inoltre portato i saluti del Maestro Bruno Romano. Inesauribile anche la carica della ASD Fighting Club Fondi che ogni anno fa incetta di medaglie con atleti diversi. E dopo aver confutato il falso mito della kickboxing come sport violento, il Team Tagliavento è riuscito anche a dimostrare, medagliere alla mano, come questa disciplina non sia appannaggio per soli uomini.

Straordinaria, infine, la storia di Angelo Carroccia, pluripremiato campione in ben due discipline diverse, il taekwondo e la kickboxing, che ha spiegato come coniugare due sport apparentemente simili ma completamente diversi sia non semplice ma fortemente entusiasmante. Lo stesso ha ringraziato il suo Maestro Gabriele Di Manno che da anni lo guida e lo supporta con grande impegno e professionalità.