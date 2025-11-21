Per il PD sicurezza e legalitÃ  non possono piÃ¹ attendere, la Politica deve reagire

Ciclicamente tornano le ondate di furti in cittÃ . Sebbene sia un fenomeno antico e probabilmente impossibile da eliminare del tutto, Ã¨ certamente arginabile. Eppure, da troppo tempo, la nostra comunitÃ ne Ã¨ vittima, spesso inerme, e molti cittadini si ritrovano privati di oggetti preziosi, ricordi dâ€™infanzia o frutti del proprio lavoro.

Lâ€™ennesimo gravissimo episodio accaduto nei giorni scorsi conferma, ancora una volta, che la nostra cittÃ ha un problema concreto. Un problema che esiste, vive e si muove sotto gli occhi di tutti. La politica non puÃ² continuare a essere indifferente, nÃ© fingere che tutto sia sotto controllo.

La nostra cittÃ Ã¨ molto altro, e questo va detto con forza. Ma chi amministra ha il dovere di agire: perchÃ© sicurezza e legalitÃ sono condizioni essenziali per la vita e il futuro di una comunitÃ .

Da tempo chiediamo che vengano utilizzati tutti i mezzi a disposizione per garantire un controllo capillare del territorio. In particolare proponiamo:

il potenziamento delle forze dellâ€™ordine giÃ presenti, con lâ€™inserimento di almeno una pattuglia aggiuntiva;

lâ€™aumento, anche tramite straordinari, delle pattuglie della Polizia Locale;

lâ€™attivazione e la manutenzione della videosorveglianza in tutti i punti giÃ predisposti, molte delle cui telecamere oggi non sono funzionanti;

lâ€™utilizzo sistematico del drone in dotazione alla Polizia Locale da oltre un anno, ad oggi quasi inutilizzato.

Crediamo che queste richieste siano concrete, realizzabili e urgenti. Non parole, ma azioni. Inoltre, continuiamo a sollecitare lâ€™istituzione di un Osservatorio Comunale per la LegalitÃ e la Sicurezza, un organismo permanente che riunisca istituzioni, forze dellâ€™ordine, scuole, cittadini e associazioni del territorio, con lâ€™obiettivo di monitorare, prevenire e affrontare in maniera sistematica le criticitÃ .

Tutti noi possiamo e dobbiamo fare la nostra parte. PurchÃ© non si scelga di ignorare il problema o, peggio, nasconderlo sotto il tappeto.

Per questo auspichiamo che nel prossimo Consiglio Comunale venga dedicato uno spazio di discussione specifico a questa drammatica situazione, aprendo finalmente un confronto serio, responsabile e costruttivo.