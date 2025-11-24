Le congratulazioni del sindaco al nuovo direttore del presidio Centro: Fabrizio Turchetta

È il dottor Fabrizio Turchetta il nuovo direttore della Uosd “Direzione medica” degli ospedali di Terracina e di Fondi. L’ufficialità è arrivata ieri con la delibera numero 1217 firmata dalla manager Asl di Latina Sabrina Cenciarelli e pubblicata a conclusione della procedura di selezione interna. A pesare sul nome finale, un curriculum ricchissimo e una lunga esperienza sul campo.

Turchetta è persona seria, preparata e competente – ha commentato il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – sin dal mio insediamento, nei difficilissimi anni della pandemia, abbiamo lavorato proficuamente. Turchetta è infatti da molti anni vicedirettore sanitario del presidio centro. Il fatto che a dirigere il “San Giovanni di Dio” e il “Fiorini” sia un nostro concittadino è un valore aggiunto in quanto nessuno come lui conosce le problematiche e le necessità territoriali della sanità. A nome di tutta la città desidero esprimere le più sentite e sincere congratulazioni augurando al nuovo direttore un lungo e proficuo lavoro che possa portare la sanità locale ad un periodo di crescita, miglioramento dei servizi e maggiore efficienza. Contestualmente desidero ringraziare anche il presidente uscente Giuseppe Ciarlo per la grande disponibilità e attenzione mai venuta meno.