Tutto pronto in città per il “Bianco Natale”

Luminarie polari, una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, un winter park al Nicholas Green e tanti eventi a tema: il 2026 a Fondi sarà un “Bianco Natale”.

Anche quest’anno lo scopo del cartellone ufficiale sarà quello di trasmettere il calore delle festività, rilanciare l’industria culturale e dare impulso al turismo e allo shopping con particolare attenzione al centro storico e alle piccole attività.

La data scelta per il momento più amato, l’accensione delle luminarie, è come da tradizione l’ultimo venerdì di novembre. L’appuntamento è alle 17:00 in Piazza IV Novembre dove gli studenti di tutti gli istituti comprensivi della città coordinati da Michelina Carnevale formeranno un suggestivo coro gospel. La docente, dallo scorso giugno in pensione, in virtù della sua lunga esperienza, è stata infatti scelta come referente del progetto.

Nella stessa giornata saranno inaugurati anche la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza De Gasperi e i presepi artistici realizzati a mano dal Maestro Marcello Cassoni che saranno esposti presso il Chiostro di San Domenico.

Il taglio del nastro sarà accompagnato dal coro delle voci bianche dell’Istituto comprensivo Amante diretto dal Maestro Gianni Mastromanno. L’intero evento sarà condotto dal giornalista nonché presidente della Pro Loco Fondi Gaetano Orticelli.

Ufficialmente online anche il programma degli eventi.

Si partirà in grande stile con una straordinaria due giorni di Street Food, finanziata mediante la partecipazione ad un bando Arsial. Il 29 novembre, alle 19:00, presso la Chiesa di Santa Maria in Piazza, si terrà inoltre il concerto inaugurativo del Natale fondano che, in omaggio al tema scelto, si intitolerà “White Christmas”. La voce tenore Piero Mazzocchetti, che già più volte ha incantato il pubblico fondano, sarà accompagnata al pianoforte dal Maestro e cittadino onorario di Fondi Leonardo Laserra Ingrosso.

Grande novità del cartellone 2025-2026 sarà un Capodanno in Piazza Matteotti. A far divertire e ballare i cittadini in attesa del nuovo anno sarà una irresistibile staffetta composta da Mauro Repetto degli 883, Los Locos e Dj Set anni ’90.

Dopo il grande successo di Halloween, infine, proseguono gli eventi a tema al Parco Nicholas Green che dal 22 dicembre al 6 gennaio si trasformerà in un divertentissimo Winter Park con laboratori, mascotte e tanta neve (10:30/12:30 e 15:30/18:30).

Non mancheranno gli eventi della tradizione come il Concerto di Capodanno, il concorso “Caro Babbo Natale” e il Premio Nazionale di Poesia “Libero de Libero”.

Un programma ricchissimo messo a punto anche grazie alla collaborazione delle Associazioni che hanno partecipato al Bando del Natale.

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, gli assessori Vincenzo Carnevale (Cultura e Turismo) e Stefania Stravato (Attività Produttive) e il presidente della commissione Cultura e Turismo con delega al Centro Storico Cristian Peppe invitano la cittadinanza a partecipare numerosa.

Il cartellone ufficiale del Comune di Fondi

Venerdì 28 novembre – 17:00

Accensione delle luminarie. Evento “Sotto lo stesso cielo: un canto per la pace” con gli studenti della città e grande spettacolo pirotecnico

Piazza IV Novembre – Comune di Fondi

Venerdì 28 e Sabato 29 Novembre

Street Food Festival

Piazza Matteotti | Piazza Duomo | Piazza della Repubblica – Ass. Utopia e Comune di Fondi

Sabato 29 novembre – 19:00

Concerto Piero Mazzocchetti in White Christmas. Ospite d’onore il Maestro Leonardo Laserra Ingrosso

Chiesa di Santa Maria in Piazza – Comune di Fondi

5 dicembre – 19:00

Masterclass: Brunello e le vecchie annate

Palazzo Caetani - Ass. Decant

Dal 6 all’ 8 dicembre – 9:00/13:00 e 14:00/19:00

Mercatino Solidarietà di Natale

Centro Multimediale “Dan Danino di Sarra” - Ass. Aiutiamoci in memoria di Pietro Ziarelli

Dal 6 all’8 dicembre – 16:00/20:00

Viaggio espositivo e laboratori creativi per bambini “Natale nel mondo”

Giudea - Ass. culturale Filippo II

7 dicembre – 18:00

41^ ed. Premio Nazionale di poesia “Libero de Libero”

Palazzo Caetani – Ass. Confronto

8 dicembre – 17:30

La luce Magica di Natale: accensione dell’albero e coro

P.zza Biagio di Manno (Località Querce) - Ass. culturale “Le Querce” radici e tradizioni

Dall’8 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 – Sempre aperto

Il Presepe della Memoria

Corso Appio Claudio n.77-79 – Ass. Pro Loco Fondi

13, 14, 20 e 21 dicembre 15:00/20:00

La Casa di Babbo Natale

Centro diurno per minori Magicabula – Coop. Samnes

19 dicembre – 19:00

9^ ed. “Cantando intorno al Presepe”

Auditorium comunale “Sergio Preti” - Ass. centro artistico Giuseppe Verdi

20 dicembre – 18:00

Concerto “Trio di Natale”

Palazzo Caetani – Ass. Pro Loco Fondi

21 dicembre – 18:30

Tre cuori, una sola melodia: i musicisti di Euterpe in concerto per Natale

Chiesa di Santa Maria - Ass. Musicale Emilio Montano

23 dicembre – 18:30

Premiazione 27^ ed. concorso “Caro Babbo Natale”

Centro multimediale “Dan Danino Di Sarra” - Ass. Amici per la cultura

28 dicembre – 17:00

Trekking Urbano “La Fondi che non ti aspetti”

Centro storico: ritrovo in P.zza Unità d’Italia – Ass. Pro Loco Fondi

31 dicembre

Capodanno in Piazza - Mauro Repetto degli 883, Los Locos e Dj Set anni ’90

Piazza Matteotti – Comune di Fondi

1° gennaio 2026 – 21:00

Concerto di Capodanno XXI edizione

Chiesa di Santa Maria – Ass. Sergej Rachmaninov

3 e 4 gennaio – 18:00

Festival Riviera d’Ulisse

Palazzo Caetani - Ass. di promozione sociale Piktor

gennaio – 20:30

Concerto per il nuovo anno

Auditorium comunale “Sergio Preti” - Ass. Gruppo Strumentale pontino APS

ATTRAZIONI FISSE

Chiostro di San Domenico

Esposizione di presepi artistici realizzati dal Maestro Marcello Cassoni

Ambientazioni, personaggi in movimento e scene meccanizzate realizzate a mano

Dal 28 Novembre al 19 dicembre 2025: 17:30/20:00

Dal 20 novembre all’11 gennaio 2026, sabato, domenica e festivi: 10:30/12:30 e 17:30/20:00

Piazza Municipio

Benvenuti al Polo Nord: attrazioni luminose per grandi e piccini

Vivi la città vestita a festa

Piazza Alcide De Gasperi (fino al 6/06/2026)

Fondi On Ice: maxi pista di pattinaggio sul ghiaccio

Parco Nicholas Green, via Liguria 2J

Winter Park: neve, attrazioni, musica e animazione

Vivi il Natale nel grande circuito per l’educazione stradale

Dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 - 10:30/12:30 e 15:30/18:30.

Piazza Unità d’Italia

Mercatini dell’artigianato e dell’antiquariato

Idee regalo e articoli vintage ai piedi del Castello

Date: 28, 29, 30 novembre. 6, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30 e 31 dicembre 2025. 3, 4, 5, 6, 24 e 25 gennaio 2026.