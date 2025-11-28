Fondi Vera in merito allo stato di abbandono di piazza Sant'Anastasia: i cittadini non meritano questo

Non esagera chi ci ha scritto nei giorni scorsi parlando di Piazza Sant'Anastasia come di un'area dimenticata. Fateci un salto anche voi, la troverete cosÃ¬, a conferma dell'abbandono di cui soffre. Per l'amarezza di chi ci vive e di chi la frequenta abitualmente.

Certamente un luogo esposto al deterioramento delle strutture, metalliche e in legno, a causa degli agenti atmosferici e marini, ma l'incuria favorisce l'aggressione di questi e le condizioni attuali non sono solo opera della natura. Anzi. Le immagini lo dimostrano.

Appare evidente che quella che nell'Agosto del 2020 Maschietto e la sua maggioranza dell'epoca fecero passare per una "seconda inaugurazione" dell'area non ha mai risposto a tutti i problemi. Il restyling completo, fu definito cosÃ¬, con cemento effetto legno, nuova illuminazione a led, aiuole con essenze arboree e panchine in muratura, cinque anni dopo sembra giÃ passato a miglior vita.

L'intervento di ormai ventuno anni fa, con il rifacimento del ponte che collega le due sponde del Canale, fu importante e ambizioso, quella che Ã¨ mancata anche in questo caso Ã¨ stata la manutenzione - commenta Francesco Ciccone, Capogruppo Consiliare di Fondi Vera.

Oggi l'intera area presenta criticitÃ forti, ben note a chi governa. L'ammaloramento di molti angoli della Piazza Ã¨ evidente, cosÃ¬ come il fatto che quello stesso ponte da simbolo di inclusione e modo per accorciare le distanze si Ã¨ trasformato nella piÃ¹ classica delle barriere architettoniche, con un ascensore smantellato.