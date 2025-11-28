Azione nuovamente in merito alla questione del Ponte di Colle Troiano

Nella serata di ieri 27 Novembre si Ã¨ tenuto il consiglio comunale straordinario del Comune di Fondi, che avuto come primo atto lâ€™attestazione delle dimissioni del consigliere Franco Cardinale a favore del giovane Enesio Iudicone, che auguriamo abbia una consigliatura proficua, e la prima interrogazione del neo consigliere comunale Ã¨ stata riguardo il ponte di Colle Troiano.

SarÃ un pallino di Azione, che diverse volte Ã¨ intervenuta su questa problematica, evidenziando le criticitÃ , ma troviamo come sempre impreparata la giunta. Alla precisa domanda del consigliere sullo stato dei lavori del ponte il Sindaco ha detto che non ne sapeva nulla, anzi che non ne fosse responsabile, in quanto il committente Ã¨ lâ€™Astral.

In realtÃ non Ã¨ esattamente cosÃ¬, in quanto il comune Ã¨ parte attiva di questo progetto, lavora a fianco con Astral e sa bene le ragioni dello stop del cantiere: prima Ã¨ stato la mancanza di individuazione dellâ€™area cantiere(e questo compete allâ€™assessore Ciccarelli, in quanto deve interfacciarsi col territorio per trovare unâ€™area utile, e Ã¨ stato colpevolmente in ritardo), poi, a cantiere aperto, ci si Ã¨ resi conto che i pilastri che sostengono il ponte sono in condizioni critiche, per cui si Ã¨ deciso di fare nuovi rilievi per eventualmente fare un nuovo ponte.

Peccato che questa situazione la paventavamo un paio di anni fa noi di Fondi in Azione, quando con una apposita PEC, corredata di foto esplicative dello stato dei pilastri, abbiamo espresso le nostre preoccupazioni al Sindaco Maschietto e allâ€™assessore Ciccarelli, che semplicemente ci hanno ignorato.

Che ci ignorino ci siamo abituati, ma che mantengano allâ€™oscuro la cittadinanza e in particolare i cittadini della contrada di San Magno, tranne comunicazioni per pochi eletti, depositari della veritÃ elargita dal sindaco, sinceramente non ci piace, si abbia rispetto per i cittadini, che da un giorno allâ€™altro si sono trovati la strada chiusa per rilievi, senza un avviso, senza poi neanche sapere i risultati degli stessi, e continuare a non dirli neanche davanti alla richiesta di informazioni di un consigliere comunale, ci sembra troppo.

I cittadini di San Magno hanno diritto di sapere dello stato del ponte e dei disagi cui andranno incontro in caso di chiusura del ponte, e dei tempi di questa chiusura, che riteniamo ormai sicura visto il suo stato, il Sindaco affermando che non sa nulla, o mente o Ã¨ totalmente fuori dalle dinamiche di questo ponte e non ha diritto neanche a fare una telefonata al dirigente responsabile del procedimento.

E meno male che l'amministratore unico di Astral Ã¨ Pino Simeone, fedelissimo del Senatore Fazzone, altrimenti questo ponte i residenti di San Magno lo potevano solo sognare!