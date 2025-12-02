Domenica 7 dicembre inaugurazione dell'evento "Il Presepe della Memoria"

In un dicembre che si annuncia vibrante di emozioni e luci, la Pro Loco Fondi APS, aderente all’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli), svela al pubblico un evento che promette di accendere il cuore della città: “Il Presepe della Memoria”, un viaggio straordinario in cui il legno diventa eco del passato, specchio del presente e promessa di futuro.

Non una semplice esposizione, ma un vero palcoscenico dell’anima fondana: attraverso un percorso di opere scolpite, i visitatori saranno guidati in una narrazione che intreccia storia, radici e identità, riportando in vita luoghi, figure e atmosfere che appartengono alla memoria più cara di Fondi. Il progetto si inserisce deciso nel cartellone degli eventi natalizi “Bianco Natale” e rappresenta un tassello centrale di “Raccontiamo Fondi”, l’iniziativa che la Pro Loco dedica alla salvaguardia della cultura popolare e delle storie che la animano.

A firmare questo universo di forme e ricordi è Onorato D’Ambrosio, artista-artigiano fondano nato nel 1954, voce instancabile del legno e autore delle apprezzate personali “Memorie scolpite nel legno”. Le sue sculture sembrano respirare: non si limitano a rappresentare, ma custodiscono. Ogni opera è un frammento d’esistenza che riaffiora, un tassello di vita che vibra nella materia, un richiamo silenzioso a ciò che siamo stati e che continuiamo a essere.

Nel percorso espositivo, città e campagna si rincorrono come due correnti della stessa sorgente: volti che sembrano parlare, strumenti che narrano mestieri antichi, scene di fede che avvolgono il visitatore in un clima di intimità e riconoscimento – spiega il presidente della Pro Loco Gaetano Orticelli - Il legno, modellato con pazienza, diventa un linguaggio universale che fa emergere emozioni profonde, quasi sepolte, e le riporta alla luce con una delicatezza sorprendente.

“Il Presepe della Memoria” è un invito a fermarsi, a respirare con il tempo lento della tradizione, a riscoprire quella manualità che sfida l’oblio e rinnova il legame con il territorio. In un mondo che corre, qui tutto rallenta: la memoria torna a essere casa, rifugio, promessa.

L’esposizione sarà visitabile a ingresso libero presso il civico 77-79 del centralissimo e storico Corso Appio Claudio, dall’8 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026. Inaugurazione ufficiale: domenica 7 dicembre 2025 alle ore 17,00.

Info e contatti (anche WhatsApp): 329 776 4644.

L’evento è promosso dalla Pro Loco Fondi con il patrocinio del Comune di Fondi e del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, per vivere insieme un Natale autentico, fatto di arte, memoria e comunità.