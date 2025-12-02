Resoconto dell'ultimo Consiglio comunale del 27 novembre 2025

È stata aperta con il ricordo del tenente dei carabinieri Mario Maffione, scomparso all’età di 77 anni il 25 ottobre del 2025, la seduta consiliare di giovedì 27 novembre 2025.

Un pensiero, a nome del Consiglio e dell’intera città – ha commentato il presidente dell’Assemblea Giulio Mastrobattista – va ad una persona che ha dedicato la sua vita a combattere il crimine nella nostra città. Maffione è stato un fine investigatore in un’era in cui le indagini venivano svolte senza intercettazioni ambientali e telefoniche. L’allora comandante dei carabinieri di Fondi aveva una sagacia investigativa non comune e ha contribuito a far venire alla luce molti delitti. Ho conosciuto quest’uomo in triplice veste, come ufficiale di polizia giudiziaria, come investigatore e persino come scrittore. In molti ricorderanno il suo libro “Sodoma: un viaggio tra Palermo, Roma e Fondi” che ha sostanzialmente messo nero su bianco mezzo secolo di storia criminale locale. Ci ha lasciato lasciandoci un grande insegnamento sull’importanza di capire e apprezzare l’attività che le forze dell’ordine svolgono sul territorio. Per questi e per moltissimi altri motivi desidero ricordare questo nostro concittadino, anche Cavaliere della Repubblica, con un fortissimo applauso.

Il presidente ha successivamente comunicato l’assenza giustificata della consigliera Tiziana Lippa

I lavori sono proseguiti, come da regolamento, con l’approvazione dei verbali della seduta precedente (maggioranza favorevole e astensione dei consiglieri Luigi Parisella, Salvatore Venditti, Francesco Ciccone, Luigi Vocella e Stefano Enea Guido Marcucci) e con la surroga del consigliere comunale dimissionario Franco Cardinale.

Il discorso del neo proclamato consigliere Enesio Iudicone

Subito dopo l’approvazione del punto all’unanimità, ha preso la parola il neo proclamato consigliere Enesio Iudicone.

Per me si tratta della prima esperienza – ha dichiarato – e per questo sono molto emozionato. Voglio innanzitutto ringraziare Franco Cardinale che, con l’idea di voler lasciare spazio anche ai giovani, mi ha dato questa opportunità. Il mio impegno sarà quello di rappresentare i cittadini con serietà, ascolto, apertura alle nuove idee e coinvolgimento dei giovani nella politica.

Enesio Iudicone è entrato a far parte del gruppo misto per motivazioni tecniche illustrate e argomentate dal presidente Mastrobattista.

Anche il Consiglio comunale di Fondi dice no alle armi nucleari

Con un’inversione dei punti all’ordine del giorno votata all’unanimità, è stata successivamente discussa la mozione a sostegno del “Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW)”, illustrata dal consigliere Daniela De Bonis e argomentata dal docente Della Valle, dell’istituto proponente IPS “Filosi” di Terracina.

Il professore intervenuto, dopo aver ringraziato gli studenti dell’istituto residenti a Fondi e presenti in assemblea per sostenere e supportare la causa, ha ricostruito la genesi della mozione.

Si tratta - ha riferito Della Valle - di un appello che nasce dal profondo rispetto della vita e del suo valore. Il Trattato è stato lanciato nel 2017 grazie alla campagna promossa dall’Associazione ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), Premio Nobel per la Pace per il suo impegno nel sensibilizzare sulle conseguenze umanitarie dell'uso delle armi nucleari e per il suo lavoro pionieristico nel promuovere un trattato che le metta al bando. Il trattato, entrato in vigore nel 2021, oggi ha visto l’adesione di più di 97 Paesi del mondo. Obiettivo della mozione è quella di smantellare tutti gli arsenali nucleari esistenti e obbligare gli stati membri a fornire assistenza a tutte le vittime di queste armi. L’Italia ha mantenuto una posizione di neutralità. Da qui è nata la campagna “Italia ripensaci” nonché l’attività capillare di sensibilizzazione di cui ci facciamo portavoce.

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, a nome dell’assemblea e della cittadinanza, ha ringraziato l’istituto Filosi per il grande impegno profuso.

La mozione, firmata dai capigruppo consiliari Daniela De Bonis, Francesco Ciccone, Vincenzo Mattei, Franco Carnevale e Giulio Cesare Di Manno, è stata approvata all’unanimità e accolta con un fragoroso applauso.

Variazioni d’urgenza al bilancio di previsione e aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche

I lavori sono proseguiti con la ratifica della delibera di giunta n.354 del 23 ottobre 2025, ossia una variazione d’urgenza al bilancio di previsione (14 voti favorevoli e 5 astensioni, ossia Ciccone, Venditti, Iudicone, Parisella e Marcucci), illustrata dalla presidente della commissione competente Elisa Carnevale, e con l’aggiornamento del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Quest’ultimo punto è stato esposto dall’assessore al ramo Antonio Ciccarelli che ha spiegato, nel dettaglio, le cinque nuove opere in programma nonché la necessità di spostare all’annualità 2027, per ragioni urbanistiche, il progetto di realizzazione di una pista ciclabile in via della Torre.

Le opere inserite:

marciapiede e sistema per il deflusso delle acque meteoriche in via Mola della Corte. Opera del costo di 360mila euro da finanziare mediante la partecipazione ad un bando regionale con l’aggiunta di una piccola compartecipazione comunale;

rotatoria tra via Capratica e via Flacca. Opera da finanziare mediante risorse stanziate dall’Astral;

area attrezzata per la sosta temporanea di camper in via Falascosa. Opera che ha già ottenuto un finanziamento ministeriale di 671 mila euro al quale si aggiungerà una piccola compartecipazione comunale;

realizzazione di un nuovo parcheggio da 90 posti nel piazzale ubicato tra il teatro comunale “Nino Canale” e l’area mercatale di via Mola di Santa Maria mediante un finanziamento sovracomunale di 650mila euro e una piccola compartecipazione del Comune di Fondi;

Il punto è stato approvato con 15 voti favorevoli, 2 voti contrari (Salvatore Venditti e Luigi Parisella) e 4 astenuti (Enesio Iudicone, Francesco Ciccone, Stefano Enea Guido Marcucci, Luigi Vocella).

Anche il successivo punto all’ordine del giorno, “l’autorizzazione ad utilizzare le somme derivanti da alienazioni mediante contestuale svincolo delle medesime afferenti al progetto denominato ‘Realizzazione di una pista ciclabile Via Torre/Via Spinete II’ per la realizzazione del progetto di riqualificazione dello stadio Purificato”, è stato illustrato dall’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli. Lo stesso ha spiegato come tale manovra si sia resa necessaria a seguito dello spostamento del progetto della pista ciclabile all’annualità 2027 con l’obiettivo di investire le somme inutilizzate per dare completa copertura finanziaria al progetto di riqualificazione dello stadio il cui costo complessivo è di 1.800.000 euro.

Il punto è stato approvato con 14 voti favorevoli, la contrarietà dei consiglieri Venditti, Ciccone, Iudicone e Marcucci e l’astensione di Luigi Parisella. Assente al momento delle votazioni di questo punto e per il prosieguo del Consiglio Luigi Vocella.

I lavori sono proseguiti con l’ultima variazione al bilancio di previsione finanziario dell’anno, resosi necessario per l’ottenimento da parte dell’ente di risorse regionali per la valorizzazione delle botteghe storiche, per uno spostamento tra capitoli correlato ai miglioramenti contrattuali delle risorse umane e per un rimborso di spese legali richiesto dall’avvocatura comunale (14 voti favorevoli e 5 astensioni ossia Venditti, Ciccone, Iudicone, Parisella e Marcucci).

È stata successivamente approvata l’adesione del Comune di Itri alla Centrale unica di Committenza (CUC) di cui facevano già parte Fondi, Monte San Biagio, Santi Cosma e Damiano e Sabaudia (maggioranza favorevole, 4 astensioni ossia Venditti, Ciccone, Iudicone e Parisella, assente Marcucci).

È stata infine approvata all’unanimità la mozione per chiedere l’inclusione del basso Lazio nella ZES, Zona Economica Speciale unica.

Il testo, illustrato dal consigliere proponente Francesco Ciccone, è integralmente consultabile in allegato.

Al termine del Consiglio, il presidente Giulio Mastrobattista ha espresso, a nome dell’intera assemblea, sentite condoglianze all’on. Salvatore De Meo, già sindaco di Fondi per due mandati, per la scomparsa del padre Alessandro.

Interpellanze e interrogazioni