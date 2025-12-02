Il 14 e il 21 dicembre orario prolungato al mercato domenicale

Anche quest’anno, in vista delle festività natalizie, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha autorizzato, con apposita ordinanza, due giornate di attività prolungata al mercato domenicale di via Mola di Santa Maria.

La richiesta, pervenuta dall’Associazione Nazionale Ambulanti e condivisa nei dettagli con l’assessore al ramo Stefania Stravato, è stata subito accolta e regolamentata.

Domenica 14 e domenica 21 dicembre, quindi, in via Mola di Santa Maria banchi aperti dalle 7:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

L’ora di pausa consentirà agli ambulanti che, per motivazioni personali o lavorative decideranno di non restare aperti, di lasciare il piazzale.