I Consiglieri Comunali di Opposizione presentano una Mozione sulla Sicurezza

Una Mozione a firma di tutti i Consiglieri Comunali di Opposizione Ã¨ stata depositata oggi pomeriggio in vista del prossimo Consiglio Comunale. Francesco Ciccone, Enesio Iudicone, Tiziana Lippa, Stefano Marcucci, Luigi Parisella, Salvatore Venditti e Luigi Vocella chiedono alla massima assise un'importante presa di posizione. La CittÃ di Fondi, ormai da anni, Ã¨ ciclicamente colpita da una serie di furti e tentativi di intrusione nelle abitazioni, fenomeni che generano un crescente senso di insicurezza nei Cittadini. Numerose famiglie hanno espresso preoccupazione e disagio per il ripetersi di tali episodi, che compromettono la serenitÃ e la qualitÃ della vita della ComunitÃ .

Le Forze dellâ€™Ordine presenti sul territorio svolgono un lavoro encomiabile, ma il numero complessivo degli operatori risulta insufficiente a garantire unâ€™attivitÃ di controllo e prevenzione costante e capillare, soprattutto nelle ore serali e notturne.

La tutela della sicurezza pubblica rappresenta una prioritÃ fondamentale per le Istituzioni locali e nazionali. Il Comune puÃ² e deve farsi parte attiva nel sollecitare le autoritÃ competenti al potenziamento degli organici delle Forze dellâ€™Ordine, al fine di rafforzare la presenza e lâ€™efficacia delle attivitÃ di prevenzione.

Una piÃ¹ ampia copertura oraria del Corpo di Polizia Locale contribuirebbe ulteriormente al presidio del territorio e a un monitoraggio piÃ¹ puntuale nelle fasce piÃ¹ sensibili. Unâ€™azione congiunta tra Amministrazione Comunale, Prefettura e Ministero dellâ€™Interno Ã¨ indispensabile per garantire un incremento strutturale e duraturo delle risorse dedicate alla Sicurezza. Lâ€™ampliamento dellâ€™orario di servizio della Polizia Locale rappresenta un intervento immediatamente attuabile dallâ€™Amministrazione Comunale, con ricadute positive sulla prevenzione dei reati e sul supporto alle altre Forze dellâ€™Ordine.

Per questi motivi i sette Consiglieri Comunali firmatari della Mozione auspicano un impegno di Sindaco e Giunta per richiedere formalmente al Prefetto di Latina e al Ministero dellâ€™Interno un incremento dellâ€™organico delle Forze dellâ€™Ordine presenti nella CittÃ di Fondi, al fine di garantire un presidio costante e adeguato alle esigenze di sicurezza del territorio.

Oltre questo obiettivo la Mozione mira a sollecitare lâ€™attivazione di specifici servizi straordinari di controllo del territorio, in collaborazione con Prefettura, Questura e Comandi di competenza, nelle fasce orarie maggiormente critiche, ad ampliare lâ€™orario lavorativo del Corpo di Polizia Locale, valutando tutte le soluzioni organizzative e contrattuali necessarie per assicurare una maggiore presenza degli agenti, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Ed infine chiede a Sindaco e Giunta di riferire periodicamente al Consiglio Comunale sugli sviluppi delle richieste avanzate e sulle azioni intraprese per rafforzare la sicurezza urbana e di provvedere allâ€™installazione di telecamere di controllo e lettori targa nelle strade di accesso alla CittÃ e nelle periferie, e ad istituire un tavolo di confronto permanente con gli organi competenti.

