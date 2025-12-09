Grande successo per l’edizione 2025 di "Brunello a Palazzo" che chiude un anno memorabile per Decant

Si è conclusa con uno straordinario successo la nuova edizione di “Brunello a Palazzo”, che venerdì 5 dicembre ha trasformato Palazzo Caetani in un percorso di eccellenza dedicato al Brunello di Montalcino e alla migliore gastronomia pontina. L’evento, andato rapidamente sold out, ha confermato ancora una volta la centralità di Fondi nella scena enogastronomica regionale e italiana.

Il pubblico ha potuto incontrare produttori di altissimo livello e degustare etichette tra le più rappresentative di Montalcino, in un’esperienza resa ancora più completa dalla presenza di numerose realtà gastronomiche locali capaci di interpretare il dialogo tra vino, territorio e creatività culinaria. La serata si è aperta con una seguitissima Masterclass dedicata alle vecchie annate, guidata da Davide Bonucci, che ha accompagnato gli ospiti in un viaggio approfondito nella storia del Brunello.

Con “Brunello a Palazzo” si chiude un anno particolarmente significativo per l’Associazione Decant, iniziato con l’entusiasmo dei ragazzi delle scuole per il progetto “La scuola incontra i sapori del territorio”, proseguito con “Franciacorta in Villa” e con la prima edizione di “Decant…iamo il Panettone”. Quattro appuntamenti diversi per pubblico e formato, ma uniti dalla stessa visione: promuovere la cultura del vino e del cibo attraverso eventi che valorizzano qualità, identità e territorio.

Questa edizione conferma il valore di un progetto che cresce ogni anno, grazie alla risposta del pubblico, alla collaborazione con i produttori e alla partecipazione delle eccellenze locali. Si chiude così un 2025 intenso e ricco di soddisfazioni, già proiettato verso nuovi obiettivi e nuove sfide - dichiarano gli organizzatori.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Decant in collaborazione con EnoClub Siena, con il patrocinio dell’Ente Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e del Comune di Fondi.