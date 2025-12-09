Successo per l'iniziativa "Capratica posto del cuore" con grandi e piccoli insieme per custodire la ZPS

Organizzata in stretta collaborazione con il Gruppo Locale di Fare Verde e Plastic Free, con il Patrocinio dell'Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse e del Comitato Promotore per la Casa della Cultura, l'iniziativa "Capratica posto del cuore" con cui l'Associazione Il Quadrato Fondi - APS ha richiamato in spiaggia decine di amanti della natura arrivati da diverse Città del basso Lazio ha ottenuto un risultato importante, che apre la strada ad altri eventi così condivisi e ricchi di attività.

Domenica 7 Dicembre, infatti, dalle ore 9,30, in Località Capratica, sul litorale di Fondi (Latina), grandi e piccoli hanno potuto prendere parte ad una mattinata che ha saputo unire educazione ambientale, azioni di volontariato, visite guidate e laboratori.

Grazie alla partecipazione della Guida Ambientale Escursionistica Andrea Patriarca e della Ricercatrice di TartaLazio Federica Persichetti, della Presidente di Fare Verde Fondi Milena Trani e della Referente locale di Plastic Free Tina Di Fazio, abbiamo proposto una serie di attività che hanno impegnato, divertito ed emozionato noi più grandi ma anche i tanti bambini che sono stati con noi in Spiaggia - commenta Alessio Loborgo, Presidente dell'Associazione Il Quadrato Fondi - APS.

L'iniziativa ha registrato un'ottima partecipazione e ha visto la presenza del Direttore dell'Ente Parco Fabio Refini, che ha portato i saluti del Presidente Massimo Giovanchelli e ha illustrato le azioni del Parco Riviera di Ulisse nella ZPS Capratica, accompagnando nella visita all'area la Guida Andrea Patriarca. Un'azione di clean up, sempre preziosa e utile per il territorio, ha coinvolto tutti i presenti prima di concludere con un emozionante laboratorio sulle tartarughe marine e l'ecosistema marino insieme a Federica Persichetti, Ricercatrice TartaLazio. Con la consegna di un Attestato di Partecipazione ai giovanissimi Volontari per l'Ambiente.

Una t-shirt celebrativa è stata donata al Parco Riviera di Ulisse: "Quell'angolo di terra più degli altri mi sorride...", una citazione di Orazio. L'angulus era per lui il luogo deputato al canto e quasi esso stesso generatore di poesia. Motivo per cui quest'angolo di litorale, tra i più amati dalla Comunità fondana, merita una sempre maggiore attenzione e tutela, per evitare speculazioni e attività che possano comprometterne l'elevato valore ambientale e il mantenimento della biodiversità presente.