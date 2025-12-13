Sperlonga: il 17 maggio 2026 la gara "Sulla via di Ulisse" 2026

Con le premiazioni effettuate nello scorso fine settimana nel bellissimo scenario della Sala della Ragione ad Anagni (FR), i circuiti New Marathon Lazio e Race Cup Mtb Centro Italia hanno vissuto il classico momento della “’porta girevole”: chiusura festosa della stagione 2025 con la consegna dei riconoscimenti messi da parte per i biker di categoria e per le società, e al contemporaneo annuncio dei calendari per la nuova stagione con tutte le modalità d’iscrizione. Concentriamoci allora su questa parte, con tanti biker pronti a segnare sulla propria agenda le date fatidiche per gli appuntamenti da seguire e da frequentare.

Partiamo dal New Marathon Lazio che nel 2026 si comporrà di 5 prove ufficiali più 2 utilizzabili come jolly”. Si comincerà il 19 aprile con la Marathon dei Lupi-Parco dei Monti Aurunci a Pico (FR), seguita due settimane dopo dal classico appuntamento di Amaseno, sempre nel Frosinate con la PtP Monte Calvo. Il 17 maggio terzo appuntamento e qui c’è da registrare lo spostamento di calendario della PtP Sulla Via di Ulisse a Sperlonga-Itri (LT), solitamente l’ultima gara della stagione non solo laziale. Il 31 maggio quarta tappa, la PtP Parco dei Monti Lucretili a Palombara Sabina (RM), infine appendice autunnale con la classica per antonomasia del calendario regionale, la PtP dell’Est! Est!! Est!!! a Montefiascone (VT).

Restano però le prove jolly, utilizzabili nel caso non si riesca con le 5 gare, per rinunce o assenze a raggiungere il quorum minimo per entrare in classifica. Si potrà quindi scegliere la Marathon Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi del 22 marzo oppure la PtP dell’Alto Casertano ospitata a Variano Patenora (CE) il 4 ottobre.

Importante, dal punto di vista del regolamento, tenere conto dei tempi di abbonamento: provvedendo entro il 12 gennaio si potrà partecipare alla quota fortemente scontata di 110 euro. Una ragione in più per sbrigarsi ed entrare in una grande famiglia…

Discorso simile per la Race Cup Mtb Centro Italia, il circuito che da triregionale allarta i suoi confini anche al Molise, dopo aver compreso Lazio, Abruzzo e Campania. Prima tappa il 22 marzo a Fondi (LT), poi il 12 aprile si va a Gragnano (NA) per la PtP Parco dei Monti Lattari che torna alla sua collocazione abituale dopo il forzato spostamento a fine stagione operato quest’anno. Il 17 maggio si torna in condivisione con il New Marathon Lazio per la gara di Sperlonga-Itri. Il 7 giugno si va in Abruzzo, con la Marathon degli Stazzi a Scanno (AQ) per chiudere la prima parte del circuito. Ripresa il 20 settembre a Pescasseroli (AQ) con la PtP Parco Nazionale d’Abruzzo. Il 4 ottobre prova finale a Variano Patenora completando così il circuito con due tappe per ogni regione: resta però la parte riservata alle prove jolly, che oltre alla Marathon dei Lupi prevede anche la grande novità della Mainarde Bike Race, che torna nel 2026 in calendario. La principale prova molisana, ospitata a Filignano (IS) si svolgerà il 14 giugno. Anche in questo caso è consigliabile provvedere quanto prima a effettuare l’abbonamento, al costo di … euro.

Per informazioni: https://www.newmarathonlazio.it/ e https://www.mtbcentroitalia.it/.