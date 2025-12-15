10 punti all'o.d.g. nel prossimo Consiglio comunale di VenerdÃ¬ 19

Si terrÃ venerdÃ¬ 19 dicembre 2025 alle ore 09.00 (II convocazione sabato 20 dicembre 2025 alle ore 10,00) la prossima seduta pubblica ordinaria del Consiglio comunale di Fondi presieduto da Giulio Mastrobattista. I lavori saranno trasmessi in streaming sui canali social dellâ€™Ente. Dieci i punti allâ€™ordine del giorno:
- Approvazione verbali seduta precedente;
- Ratifica Deliberazione Giunta comunale n. 420 del 10/12/2025 (art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) - Variazione dâ€™urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- Art. 172, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. Verifica quantitÃ e qualitÃ di aree e fabbricati da destinare alla residenza dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare ed alle attivitÃ produttive e terziarie per l'anno 2026-2028 (ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457);
- Art 58 â€“ D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, Riordino, Gestione e Valorizzazione del patrimonio immobiliare. Valorizzazione beni -patrimonio indisponibile ed alienazione beni patrimonio disponibile;
- Modifica del Regolamento per l ' applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2026-2028 (art. 170, comma 1, D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.);
- Approvazione bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (art. 10 D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s. m. i.) e relativi allegati;
- Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2024;
- Piano di gestione ed assestamento forestale e piano di utilizzazione dei pascoli del Comune di Fondi â€“ (PGAF 2025-2034);
- Adesione all'associazione Ambito Territoriale di Caccia LT2. Presa d'atto dello Statuto dell'Associazione ambito territoriale di caccia LT2 e determinazione della quota associativa a carico dei soci ordinari per l'anno 2025.