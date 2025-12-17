Iudicone presenta due emendamenti al Bilancio di Previsione su servizi INPS e trasparenza amministrativa

In occasione del Consiglio comunale convocato per venerdÃ¬ 19 dicembre alle ore 09.00, durante il quale sarÃ discusso il Bilancio di previsione, ho presentato due emendamenti finalizzati al miglioramento dei servizi ai cittadini e al rafforzamento della trasparenza amministrativa.

Il primo emendamento riguarda lâ€™istituzione di un PCS (Punto Cliente Servizio) o di un PUE (Punto Utente Evoluto) dellâ€™INPS allâ€™interno della casa comunale.

Nel territorio comunale non Ã¨ infatti presente unâ€™agenzia INPS e i cittadini sono costretti a recarsi presso le sedi di Terracina o Latina anche per lâ€™accesso ai servizi di base.

Grazie ai protocolli giÃ attivi a livello nazionale tra INPS e Comuni, Ã¨ oggi possibile attivare tali sportelli direttamente presso gli enti locali, con evidenti benefici in termini di prossimitÃ , semplificazione e riduzione dei disagi, in particolare per anziani e persone fragili.

Il secondo emendamento propone lâ€™introduzione di un report annuale sullo stato di attuazione degli obiettivi del Documento Unico di Programmazione (DUP).

In particolare, si chiede che lâ€™Amministrazione comunale si impegni a predisporre e pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno un documento di monitoraggio articolato per missioni e programmi, da trasmettere al Consiglio comunale e rendere disponibile sul sito istituzionale dellâ€™Ente.

Un atto che andrebbe nella direzione di una maggiore trasparenza, controllo democratico e responsabilitÃ amministrativa.

Si tratta di due proposte concrete che non hanno carattere ideologico, ma rispondono a esigenze reali dei cittadini: servizi piÃ¹ accessibili e una maggiore chiarezza sullâ€™attuazione degli obiettivi programmatici dellâ€™Amministrazione.

Il Consiglio comunale di venerdÃ¬ rappresenterÃ dunque un momento importante di confronto su scelte che incidono direttamente sulla qualitÃ dei servizi e sul rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

Consigliere Comunale Enesio Iudicone