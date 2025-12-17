Fondi Vera presenta le sue 10 proposte di Emendamento al Bilancio grazie al lavoro di squadra

Quello programmato per Venerdì 19 Dicembre sarà il penultimo Consiglio Comunale dell'anno, quello in cui sarà discusso il Bilancio di Previsione 2026/28. Che anche questa volta ci siamo posti l'obiettivo di emendare, per rispondere alle esigenze della Città. Lo scorso anno Fondi Vera presentò ben 7 Emendamenti, tutti ritenuti ammissibili ma bocciati dalla maggioranza targata Forza Italia. Quest'anno sono 10 gli Emendamenti depositati e in attesa di ricevere il parere tecnico e contabile - commenta Francescopaolo De Arcangelis, Presidente del Movimento di Partecipazione Politica Fondi Vera.

Insieme ai nostri Gruppi di Lavoro tematici, abbiamo elaborato una serie di proposte e suggerimenti che, a nostro modo di vedere, contribuirebbero a migliorare qualità della vita e servizi offerti alla Comunità locale. Idee che il nostro Capogruppo Consiliare Francesco Ciccone avrà il compito di illustrare in Aula, nell’auspicio che possano essere accolte con favore dai colleghi della massima assise, nell’interesse della cittadinanza - conclude De Arcangelis.

Ci tengo a ringraziare ancora una volta tutto il Movimento, perché ciò che porto nelle Commissioni e nei Consigli Comunali è il frutto di un lavoro di squadra che da ormai cinque anni ci caratterizza e di cui sono estremamente orgoglioso. Anche in quest’occasione abbiamo voluto essere propositivi, con dieci interventi concreti che abbracciano la sfera sociale, economica, culturale, ambientale e urbana del territorio fondano - dichiara Francesco Ciccone, Capogruppo Consiliare di Fondi Vera.

Questi gli Emendamenti presentati, che in questi giorni il Movimento sta illustrando anche attraverso i propri canali social e di comunicazione.

Emendamento n. 1 - Sostegno alle attività delle Associazioni e Organizzazioni di Volontariato impegnate contro la violenza di genere, il bullismo e ogni tipo di discriminazione;

Emendamento n. 2 - Fondo per l'istituzione e gestione di uno Sportello Comunale antiusura e sovraindebitamento e di contrasto alla ludopatia;

Emendamento n. 3 - Fondo per l'istituzione e gestione di uno Sportello Comunale Agricoltura;

Emendamento n. 4 - Istituzione Forum Politiche Giovanili;

Emendamento n. 5 - Osservatorio Economico Cittadino;

Emendamento n. 6 - Museo Diffuso del Gusto;

Emendamento n. 7 - Realizzazione nuovo Parco Giochi;

Emendamento n. 8 - Miglioramento arredo urbano Piazzetta Giuseppe Incalicchio;

Emendamento n. 9 - Garante per i diritti, la tutela e il benessere degli animali;

Emendamento n. 10 - Gioco Strada: realizzazione di aree gioco pubbliche nelle strade e nelle piazze.