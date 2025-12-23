MartedÃ¬ 30 dicembre convocazione straordinaria Consiglio comunale

Si terrÃ martedÃ¬ 30 dicembre 2025 alle ore 09:00 (in I convocazione e il giorno mercoledÃ¬ 31 dicembre 2025 alle ore 10,00 in II convocazione), l'ultimo Consiglio comunale dell'anno. Sei i punti all'ordine del giorno:
- Approvazione verbali seduta precedente;
- Progetto per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica "ERP" su lotto di terreno di proprietÃ comunale sito in via Ponte Tavolato. Intervento da attuarsi in variante al Piano Regolatore Generale ed in conformitÃ alla Variante al Piano Regolatore Generale per la riqualificazione urbana e ambientale del Centro CittÃ - PRUA adottata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 26/06/2025;
- Regolamentazione per la copertura temporanea delle strutture sportive insistenti sul territorio comunale;
- Art. 8 DPR 160/2010 Intervento in Variante al PRG relativo al progetto di realizzazione di una Struttura Sociosanitaria, RSA - richiedente "Villa Concetta S.R.L.". Approvazione Progetto in Variante Urbanistica;
- Mozione â€“ richiesta di incremento del personale delle Forze dell'Ordine del Comune di Fondi e ampliamento dell'orario di servizio della Polizia Locale (prot. 83945 del 09.12.2025);
- Interpellanze e interrogazioni.