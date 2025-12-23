Azione in merito all'ultimo consiglio comunale e sull'approvazione del Bilancio di Previsione

La scorsa settimana si Ã¨ svolto lâ€™ultimo Consiglio Comunale a Fondi.

Tra gli argomenti oggetto di discussione vi Ã¨ stata la discussione del Bilancio finanziario relativo al triennio 2026-2028.

Lâ€™opposizione tutta ha presentato emendamenti al Bilancio, volte a proporre miglioramenti allâ€™impianto e anche Azione ha dato il suo contributo in questa serie di proposte migliorative.

Purtroppo, queste proposte sono andate a infrangersi al muro di gomma del diniego della maggioranza, che ha rifiutato categoricamente ogni proposta, anche quando riconosceva la sua validitÃ , come Ã¨ avvenuto con il rifiuto dellâ€™emendamento del consigliere Iudicone che proponeva la creazione di un punto di servizio delle istanze dei cittadini presso INPS allâ€™interno del Comune di Fondi, il tutto senza costi aggiuntivi per la cittadinanza.

Come Azione riteniamo pretestuosa lâ€™argomentazione dellâ€™assessore Carnevale, adducendo il fatto che il prossimo anno ci saranno le elezioni per cui non Ã¨ garantita la presenza dellâ€™attuale amministrazione.

Se questi sono i metodi ce lo auguriamo anche noi che ci sia una diversa maggioranza, ma se passasse questo ragionamento non ci sarebbe alcuna ragione di preparare un bilancio triennale, per cui anche le stesse scelte fatte nel 2027 e nel 2028 da questa amministrazione al bilancio avrebbero fallacia.

In realtÃ ci sembra chiara lâ€™arroganza di questa amministrazione, che non ascolta nessuno, Ã¨ autoreferenziale e si pone su uno scranno di supponenza, che non aiuta questa cittÃ .

Non si possono fare concessioni con chi, pur ammettendo della validitÃ di una proposta, la rifiuta mettendo pregiudiziali inconsistenti.

Non Ã¨ la prima volta che questo avviene, abbiamo avuto diverse prove della loro arroganza, come nel famoso consiglio comunale richiesto dallâ€™opposizione in merito al forno crematorio, dove lâ€™amministrazione Maschietto si oppose allâ€™intera cittadinanza e alle migliaia di firme che chiedevano di tornare indietro dalla scellerata scelta di fare un forno piÃ¹ simile a una attivitÃ industriale che a un servizio pubblico, e scelse la strada contorta della vertenza giudiziaria, che pende attualmente come una spada di Damocle sui bilanci del Comune, con una richiesta di rimborso milionaria.

Speriamo veramente che questo sia uno degli ultimi atti di questa coalizione, capace solo di affossare la cittÃ e senza visione politica e programmazione.

Paolo de Bonis segretario Fondi in Azione