Installate 4 nuove ecoisole informatizzate nel centro storico

L'Associazione Centro Storico comunica con soddisfazione la conclusione dell'installazione di quattro nuove ecoisole informatizzate nel cuore della cittÃ . Le strutture, attive dalla scorsa settimana, sono giÃ accessibili alle attivitÃ commerciali che ne hanno fatto richiesta, tramite codice fiscale.

Si tratta di un intervento che segna un passo decisivo verso una gestione piÃ¹ moderna, ordinata e sostenibile dei rifiuti. Le ecoisole permetteranno infatti un conferimento autonomo e controllato per le attivitÃ commerciali, contribuendo a eliminare molti dei bidoni carrellati che da anni occupavano i vicoli del centro storico e restituendo cosÃ¬ decoro e spazio pubblico.

Per garantire un utilizzo corretto e contrastare eventuali abbandoni illeciti, tutte le aree interessate sono state dotate di sistemi di videosorveglianza, che consentiranno di individuare e sanzionare comportamenti non conformi.

L'Associazione Centro Storico esprime un sentito ringraziamento al consigliere comunale delegato al Centro Storico Cristian Peppe, all'assessore all'Arredo Urbano Stefania Stravato e all'assessore all'Ambiente Fabrizio Macaro, che hanno sostenuto e reso possibile una proposta portata avanti da tempo dall'associazione stessa.

Il Presidente Pino Visca e il Segretario Vittorio Antonio Grieco sottolineano come questo risultato rappresenti un tassello fondamentale nel percorso di riqualificazione e valorizzazione del centro storico, un impegno che l'associazione con l'amministrazione comunale continuano a portare avanti con determinazione.