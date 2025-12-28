Oggi alle 17:00 l'evento “La Fondi che non ti aspetti – Trekking urbano”

Fondi si prepara a vivere un appuntamento speciale nel cuore delle festività natalizie con “La Fondi che non ti aspetti – Trekking urbano”, un evento che unisce cultura, tradizioni e scoperta del territorio. L’iniziativa si terrà domenica 28 dicembre 2025, con ritrovo alle ore 17:00 sotto il Castello in piazza Unità d'Italia, e sarà gratuita e aperta a tutti.

L’evento ha per titolo: “Natale tra Antica Roma e Medioevo nei vicoli di Fondi”, un percorso suggestivo pensato per accompagnare cittadini e visitatori in una passeggiata urbana capace di raccontare l’anima più autentica della città.

Attraverso vicoli, piazze e scorci storici, i partecipanti saranno guidati alla scoperta di una Fondi insolita e affascinante, dove la storia millenaria si intreccia con leggende, racconti popolari e simboli legati alla rinascita della luce, tema centrale del periodo natalizio.

Il trekking urbano non è una semplice passeggiata, ma un vero e proprio viaggio nel tempo: dall’eredità dell’Antica Roma fino alle atmosfere del Medioevo, il centro storico diventa un palcoscenico a cielo aperto, valorizzato dalle luci serali e dall’inconfondibile cornice del centro storico della città.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Fondi, con il patrocinio del Comune di Fondi, dell’UNPLI e dak Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi, nell’ambito delle attività di promozione culturale e turistica del territorio e del progetto di valorizzazione del Natale nei Parchi della Regione Lazio.

L’obiettivo è quello di far riscoprire Fondi non solo come luogo di passaggio, ma come destinazione ricca di storia, identità e bellezza. Il trekking urbano è pensato per tutte le età e non richiede particolari preparazioni fisiche: un’occasione ideale per famiglie, appassionati di storia, curiosi e turisti che desiderano vivere un’esperienza diversa, immersi in un’atmosfera natalizia fatta di racconti, memoria e tradizioni.

Con questo trekking urbano vogliamo invitare cittadini e visitatori a riscoprire Fondi in modo diverso, valorizzando il suo centro storico e la sua storia millenaria proprio nel periodo natalizio - afferma il presidente della Pro Loco Fondi Gaetano Orticelli - È un’occasione per vivere insieme tradizioni, racconti e identità del nostro territorio, grazie all’impegno della Pro Loco e alla collaborazione con le istituzioni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Pro Loco Fondi all’indirizzo info@prolocofondi.it o al numero 329 7764644. Un appuntamento da non perdere per chi vuole lasciarsi sorprendere e scoprire davvero “la Fondi che non ti aspetti”, camminando tra passato e presente, sotto le luci del Natale.