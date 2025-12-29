Sabato 3 gennaio 2026 l'evento gratuito "Sulle orme della duna: trekking nella natura selvaggia di Capratica"

La Pro Loco Fondi APS presenta l’iniziativa “Sulle orme della duna: trekking nella natura selvaggia di Capratica”, un evento gratuito e aperto a tutti che si svolgerà sabato 3 gennaio 2026 con ritrovo alle ore 10,00 nella splendida cornice della Duna di Capratica, all’interno del Parco Naturale Regionale Riviera di Ulisse.

L’evento rientra tra le “Iniziative valorizzazione e promozione” ed è patrocinato dal Parco Riviera di Ulisse e dalla Regione Lazio, e ha l’obiettivo di far conoscere e valorizzare uno degli ecosistemi costieri più delicati e affascinanti della costa pontina. La Duna di Capratica sul litorale di Fondi, infatti, è riconosciuta come Zona Speciale di Conservazione (ZSC IT6040021) della rete Natura 2000, in quanto ospita habitat e specie animali e vegetali di grande rilevanza naturalistica.

Il trekking informativo partirà dal chiosco “Il Grillo” e si svilupperà per circa 2 chilometri lungo la spiaggia libera, in direzione di Sperlonga fino alla foce di Lago Lungo. Il percorso, pianeggiante e sabbioso, è di facile difficoltà e adatto anche ai bambini. Durante la camminata i partecipanti attraverseranno sistemi dunali e sentieri naturali immersi nella macchia mediterranea, tra ginepri, lentischi e mirti.

Lungo il percorso verranno approfonditi temi legati alla formazione della duna, al suo ruolo fondamentale nella protezione dell’entroterra, alla biodiversità presente e alle buone pratiche di tutela ambientale, con uno sguardo anche agli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi costieri e alle pressioni dovute al turismo stagionale.

La durata complessiva dell’escursione sarà di circa tre ore. Si consiglia di indossare scarpe comode, abbigliamento sportivo e di portare con sé acqua e una macchina fotografica o smartphone per immortalare il paesaggio.

Un’occasione unica per vivere il mare in una veste diversa, più silenziosa e autentica, riscoprendo il valore naturalistico di un territorio prezioso. Un’esperienza che unisce cammino, conoscenza e rispetto per l’ambiente, promuovendo una fruizione consapevole della costa laziale.

Per ulteriori informazioni: 3297764644 (anche WhatsApp) – info@prolocofondi.it.