Resoconto del Consiglio comunale di oggi, 30 dicembre 2025

Si è tenuto questa mattina 30 dicembre 2025 l’ultimo Consiglio comunale dell’anno.

In apertura dei lavori ha preso la parola la Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza del Comune di Fondi, assente per motivi lavorativi nella precedente seduta consiliare.

Come contattare il Garante comunale

Dopo gli interventi, i ringraziamenti e gli auguri per un proficuo lavoro, è stato comunicato all’assemblea e alla città come e quando incontrare la dott.ssa Erica Stravato che riceverà il pubblico negli uffici comunali, su appuntamento, ogni giovedì.

È quindi possibile contattare la Garante comunale direttamente all’indirizzo e-mail garante.infanzia@comunedifondi.it oppure fissare un appuntamento utilizzando il numero telefonico 0771/507269, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:00.

Approvato il progetto per la realizzazione di 36 nuovi alloggi popolari in via Ponte Tavolato.

Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, l’assessore all’Urbanistica Claudio Spagnardi ha illustrato i dettagli del progetto per la realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica su un lotto di proprietà comunale in via Ponte Tavolato. Un intervento, come sintetizzato nella denominazione del punto all’ordine del giorno, da attuarsi in variante al Piano Regolatore Generale ed in conformità alla Variante al Piano Regolatore Generale per la riqualificazione urbana e ambientale del Centro Città - PRUA adottata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 26/06/2025.

Si tratta di un progetto piuttosto consistente che prevede la realizzazione di tre fabbricati, ognuno dei quali suddiviso in 12 unità abitative (di dimensioni comprese tra i 55 e i 70 metri quadrati) e dotato di parcheggi, aree verdi e servizi come previsto dalla normativa.

Stiamo approvando una variante puntuale – ha specificato Spagnardi – caratterizzata da un progetto che, come prevede la normativa, è parte integrante della variante stessa. Per quanto riguarda l’ubicazione del complesso residenziale, dobbiamo fare un passo indietro in quanto esso si colloca in un’area che, nell’ambito della variante generale adottata da questo Consiglio, è destinata specificatamente a servizi. Naturalmente, ha concluso, la variante al P.R.U.A., dopo l’adozione in Consiglio non è certamente conclusa, sta compiendo il suo percorso normativo, ma questo intervento è stato strutturato in maniera armonica rispetto ad un progetto urbanistico di più grande respiro che questa amministrazione e questo Consiglio stanno portando avanti, atto dopo atto, passo dopo passo.

Il punto, che era stato largamente condiviso e dibattuto anche nei lavori della commissione presieduta da Giulio Cesare Di Manno, è stato approvato all’unanimità.

Coperture temporanee delle strutture sportive: recepita la norma regionale

Anche il terzo punto all’ordine del giorno, la regolamentazione per la copertura temporanea delle strutture sportive insistenti sul territorio comunale, è stato illustrato dall’assessore Spagnardi.

Lo stesso ha spiegato come il Consiglio comunale sia stato chiamato, sostanzialmente, a recepire una norma regionale che ha ampliato e regolamentato una possibilità precedentemente già prevista da un collegato al bilancio del 2016.

Con questa delibera – ha chiarito – andiamo a prendere atto di una norma regionale, importante per la funzionalità delle strutture sportive territoriali, che consente la possibilità di realizzare coperture temporanee per l’intera durata dell’anno e non soltanto per otto mesi come previsto nella precedente normativa.

Il punto è stato approvato all’unanimità.

Una nuova casa per anziani-RSA

Con il quarto punto all’ordine del giorno, approvato con i voti favorevoli dell’intera assemblea fatta eccezione per le astensioni dei consiglieri Luigi Parisella e Tiziana Lippa, è stato applicato lo strumento del Suap consentendo la realizzazione di una nuova casa per anziani-RSA.

L’assessore all’Urbanistica Claudio Spagnardi, nell’illustrare i dettagli dell’approvazione del progetto in variante urbanistica (60 posti letto), ha inoltre spiegato come fossero già stati acquisiti i necessari pareri dalla direzione regionale salute circa la carenza di strutture analoghe sul territorio.

Come previsto dallo strumento urbanistico - ha concluso lo stesso - è prevista da parte del privato la realizzazione di un parcheggio, ad uso pubblico, su una superficie di ben 4.600 metri.

Il benvenuto al nuovo comandante della Polizia Locale di Fondi

Il presidente del Consiglio comunale Giulio Mastrobattista, preannunciando i contenuti del successivo punto all’ordine del giorno, ha dato il benvenuto, a nome dell’intera assemblea e della città tutta, al nuovo comandante della Polizia Locale di Fondi Vincenzo Leone che prenderà servizio il 1° gennaio 2026.

Si tratta di un incarico di grande responsabilità – ha commentato – che può dare realmente respiro al nostro territorio, bisognoso di legalità e presenza. Da parte di tutti noi, un sentito benvenuto e i migliori auguri per un proficuo lavoro.

Lo stesso ha inoltre informato il Consiglio e la città circa la recente installazione di una fittissima rete di telecamere, oltre 200, acquistate nel tempo dall’Ente grazie a finanziamenti specifici, perfettamente funzionanti e a disposizione delle forze dell’ordine per finalità investigative e per il costante monitoraggio capillare della quasi totalità del territorio comunale.

Il consigliere Francesco Ciccone ha successivamente illustrato il testo della mozione, firmata da tutti i membri della minoranza, per “l’incremento del personale delle Forze dell'Ordine del Comune di Fondi e per l’ampliamento dell'orario di servizio della Polizia Locale”.

Dopo diversi interventi sul tema e i chiarimenti del sindaco Maschietto che ha spiegato come la necessità di implementare il numero di uomini e donne delle forze dell’ordine sul territorio sia stata espressa nelle sedi opportune, scaturendo sostanzialmente in una formale richiesta al ministero dell’Interno, la mozione è stata respinta con 13 voti contrari e 5 favorevoli (Francesco Ciccone, Stefano Marcucci, Luigi Vocella, Tiziana Lippa, Luigi Parisella).

Interpellanze e interrogazioni

Interpellanza presentata dal consigliere Stefano Enea Guido Marcucci e rivolta all’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli, in ampliamento rispetto alle precedenti rimaste senza risposta, sul ripristino del manto stradale a seguito dei lavori di posa della fibra.

Interpellanza presentata dal consigliere Francesco Ciccone, rivolta al sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e all’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli, sull’accensione di un mutuo per il piano di manutenzione strade. Successivo sollecito per la mancata risposta in merito all’interpellanza su Palazzo Caetani del 4 aprile 2025. Successiva risposta orale del vicesindaco Vincenzo Carnevale e del sindaco Beniamino Maschietto.

Interrogazione presentata dal consigliere Luigi Vocella sulla vigilanza da parte del Comune sui lavori di ripristino del manto stradale a seguito dei lavori per la posa della fibra e da Acqualatina.

Interrogazione presentata dal consigliere Luigi Vocella e rivolta al sindaco sul corretto funzionamento o meno del semaforo di Porta Vescovo.

Interrogazione presentata dal consigliere Luigi Parisella sull’esistenza, o meno, di una figura tecnica per la verifica del corretto ripristino del manto stradale e della viabilità dopo i lavori di posa della fibra.

Successiva risposta a tutte le interpellanze relative al manto stradale da parte dell’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Ciccarelli.