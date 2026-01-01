Partecipa a FondiNotizie.net

Un anno da record per la Pro Loco Fondi APS che racconta il 2025 attraverso cultura, turismo, tradizione e comunitÃ 

Circa 80 eventi, iniziative e collaborazioni per valorizzare il territorio, rafforzare lâ€™identitÃ  cittadina e costruire insieme il futuro della cittÃ 

Comunicati Stampa
Il 2025 si Ã¨ chiuso con un bilancio estremamente positivo per lâ€™Associazione Pro Loco Fondi APS, che nel corso dellâ€™anno ha promosso, organizzato e sostenuto un corposo programma di circa 80 eventi, iniziative e partecipazioni, confermandosi una delle realtÃ  associative piÃ¹ attive e rappresentative del territorio.

Un calendario intenso e articolato che ha attraversato tutti i mesi dellâ€™anno, spaziando dalla promozione culturale e storica, alla valorizzazione delle tradizioni locali, dalla musica e dal teatro, alla tutela dellâ€™ambiente, passando per eventi enogastronomici, trekking urbani e naturalistici, pubblicazioni editoriali, mostre dâ€™arte, iniziative solidali, attivitÃ  educative e momenti di riflessione civile e sociale.

La Pro Loco Fondi APS ha coinvolto e si Ã¨ lasciata coinvolgere da istituzioni, scuole, associazioni, artisti, studiosi, volontari e cittadini, costruendo una rete virtuosa di collaborazioni che ha reso ogni appuntamento unâ€™occasione di crescita collettiva e di promozione autentica della cittÃ  di Fondi e del suo patrimonio materiale e immateriale.

Particolare rilievo hanno avuto le iniziative dedicate allâ€™identitÃ  fondana, alla memoria storica, ai santi patroni, ai dialetti, alla musica dal vivo, alle rievocazioni, ai grandi eventi estivi, alle attivitÃ  natalizie e ai progetti di comunicazione e divulgazione che hanno raggiunto anche il pubblico online, rafforzando la presenza e il dialogo con la comunitÃ .

Il 2025 Ã¨ stato un anno impegnativo ma ricchissimo di soddisfazioni â€“ dichiara il presidente della Pro Loco Fondi APS, Gaetano Orticelli â€“. Abbiamo lavorato con passione, serietÃ  e spirito di servizio, mettendo al centro Fondi, la sua storia, la sua bellezza e le persone che la vivono ogni giorno. Circa 80 iniziative in un solo anno non sono solo numeri, ma raccontano un grande lavoro di squadra, fatto di volontariato autentico, collaborazione e amore per il territorio. La Pro Loco Ã¨ una casa aperta a tutti e continuerÃ  a esserlo, con lâ€™obiettivo di crescere ancora insieme alla cittÃ .

Un sentito grazie va a tutti coloro che hanno partecipato, collaborato e sostenuto le attivitÃ  della Pro Loco Fondi APS: volontari, soci, associazioni partner, artisti, relatori, istituzioni, sponsor e cittadini. Ognuno ha contribuito a rendere questa esperienza condivisa una bella realtÃ  per Fondi e per la sua comunitÃ .

Con lâ€™augurio che il nuovo anno possa essere prospero, sereno e ricco di nuove soddisfazioni, lâ€™Associazione Pro Loco Fondi APS rinnova il proprio impegno a continuare a lavorare con entusiasmo per il bene della cittÃ  e dei suoi cittadini.

Buon anno a tutti!

