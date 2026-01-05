Allerta Meteo Arancione da oggi pomeriggio per 24/36 ore causa temporali

Il documento "Previsione Sinottica e QPF" emesso dal DPC in data 05/01/2026 riporta una previsione di:

precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati.

Tenuto conto altresÃ¬ delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensitÃ , dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi dâ€™acqua, nonchÃ© delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di Allerta, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/CriticitÃ , riportata nelle seguenti tabelle, con validitÃ dal primo pomeriggio di oggi, lunedÃ¬ 05/01/2026 e per le successive 24-36 ore.

Si invitano pertanto gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta (di cui alle "Direttive sul sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile della Regione Lazio", approvate con DGR NÂ° 865 del 26 Novembre 2019).