Il 31 gennaio la conferenza "Il 25 Novembre non basta. Ogni giorno contro la Violenza sulle Donne"

Questo il titolo della Conferenza promossa dall'Associazione "Il Quadrato Fondi - APS" in collaborazione con In Wall We Trust - International Street Art Exhibition, con il Patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e della Casa della Cultura, in programma il prossimo 31 Gennaio a Fondi (Latina).

Un momento di riflessione sulla Violenza contro le Donne, attraverso testimonianze, impegno, arte e sensibilizzazione. In Italia una Donna su tre subisce violenza almeno una volta nella vita. E nella maggior parte dei casi, la violenza di genere si palesa come "domestica", perpetrata dal partner o da familiari e conoscenti. I contorni ed i numeri di quella che Ã¨ ormai da tempo una vera emergenza sono noti, e crediamo sia necessario che l'azione delle Associazioni di Promozione Sociale come la nostra sia improntata anche a trasmettere determinati valori, soprattutto alle giovani generazioni. Vogliamo farlo in quest'occasione con testimonianze forti, esempi di impegno sociale e artistico e attivitÃ di sensibilizzazione.

Con la partecipazione di Filomena Di Gennaro, sopravvissuta ad un femminicidio, del giornalista Mirko Giudici, autore del libro "Mia o di nessun altro", del Dott. Giuseppe Bonadonna, Presidente Nazionale SIM Carabinieri, della Prof.ssa Laura Seragusa, Capo Dipartimento Salute e Benessere SIM Carabinieri, di Domenico Tirino e Caterina Ceccarelli, autori dell'opera di street art contro la Violenza sulle Donne realizzata lo scorso Novembre sulla parete dell'IIS Gobetti de Libero. Faranno gli onori di casa Alessio Loborgo, Presidente della nostra Associazione, Fabiola Lauretti, Portavoce della Casa della Cultura, e l'Arch. Ermenio Corina, Direttore dell'Ente Parco che ci ospiterÃ .

La testimonianza diretta di Filomena Di Gennaro sarÃ particolarmente importante:

Porto i segni di quello che io chiamo il mio ergastolo perchÃ© da questa sedia a rotelle non mi alzerÃ² mai piÃ¹. Ma ringrazio il cielo perchÃ© molte Donne una seconda possibilitÃ non lâ€™hanno avuta. La violenza sulle Donne e il femminicidio riguardano tutti noi: nessuno puÃ² ritenersi estraneo al fenomeno. Lâ€™unica arma che abbiamo Ã¨ la prevenzione, attraverso lâ€™educazione dei piÃ¹ giovani. E per questo vado nelle scuole e dovunque vogliano ascoltare ciÃ² che ho vissuto. E spesso capita che molte, dopo avermi ascoltato, raccontino la propria esperienza e trovino la forza di denunciare.

Filomena Di Gennaro il 13 Gennaio del 2006 ha visto la sua vita cambiare per sempre. Lâ€™ex fidanzato, con cui aveva avuto una relazione di dieci anni, la raggiunge a Roma dalla Puglia armato di pistola. Pochi mesi prima Filomena aveva vinto il Concorso nell'Arma dei Carabinieri, in un periodo in cui pochissime Donne si affacciavano a questo mondo. E iniziava con orgoglio e il luccichio negli occhi il Corso per diventare Maresciallo. Quella fredda giornata dâ€™inverno, dopo le festivitÃ , la giovane accetta un ultimo chiarimento per strada, ma dopo l'ennesima discussione l'ex fidanzato spara contro di lei. A salvarla lâ€™intervento provvidenziale del Comandante della Scuola per allievi marescialli di Velletri che, sapendo di quellâ€™incontro e avendo colto segnali strani, aveva deciso di raggiungerla.

Appuntamento Sabato 31 Gennaio, alle ore 16,30, nella splendida location della Sala Lizzani, nel cuore del Centro Storico di Fondi.

Ingresso libero e partecipazione gratuita. Vi aspettiamo.