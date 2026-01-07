Bocciata la Mozione sulla Sicurezza: Fondi Vera non si ferma e deposita altre firme

Facciamo davvero tanta fatica a comprendere e addirittura giustificare un voto contrario sulla necessità di potenziare gli strumenti al servizio della Sicurezza. Eppure dal 2021 ad oggi in questa Città è successo di tutto. La Mozione portava la firma di tutti i Consiglieri Comunali di Opposizione ed è stata discussa nella seduta del 30 Dicembre. E parte da un dato di fatto: da anni Fondi è ciclicamente colpita da furti e tentativi di intrusione nelle abitazioni, fenomeni che hanno generato un crescente senso di insicurezza nei Cittadini, finendo col compromettere la serenità e la qualità della vita della Comunità - commenta Francesco Ciccone.

Le Forze dell’Ordine presenti sul territorio svolgono un lavoro encomiabile, ma il numero complessivo degli operatori risulta insufficiente a garantire un’attività di controllo e prevenzione costante e capillare, soprattutto nelle ore serali e notturne. Abbiamo chiesto che l'Amministrazione Comunale si facesse parte attiva, con una Delibera della massima assise a rafforzarne la necessità, nel sollecitare le autorità competenti al potenziamento degli organici delle Forze dell’Ordine.

Con questi impegni: richiedere a Prefetto e Ministero dell’Interno un incremento dell’organico delle Forze dell’Ordine, al fine di garantire un presidio costante e adeguato alle esigenze di sicurezza del territorio; attivare servizi straordinari in collaborazione con Prefettura, Questura e Comandi di competenza, nelle fasce orarie critiche; ampliare l'orario lavorativo della Polizia Locale, valutando le soluzioni organizzative e contrattuali necessarie per assicurare una maggiore presenza di agenti nelle ore serali e notturne; riferire periodicamente al Consiglio Comunali sugli sviluppi delle richieste avanzate e sulle azioni intraprese per la sicurezza urbana; installazione telecamere di controllo e lettori targa nelle strade di accesso alla Città e nelle periferie, e istituire un tavolo di confronto con gli organi competenti.

Maschietto, la sua maggioranza e Forza Italia, hanno votato contro! E l'hanno fatto nascondendosi dietro le dichiarazioni, le stesse di sempre, del Sindaco e del Presidente del Consiglio Comunale. Non una parola da parte dei Capigruppo di maggioranza. Un No fermo e deciso, di chi non ha nemmeno preso in considerazione la possibilità di emendare il testo della Mozione. Ovvero modificare o integrarla per fare in modo che potesse essere approvata. Eppure da parte delle forze di Opposizione la disponibilità c'è stata - aggiunge il Capogruppo Consiliare di Fondi Vera.

Oggi, intanto, il Movimento di Partecipazione Politica ha depositato le firme raccolte in Piazza della Repubblica il 30 Novembre ed il 14 Dicembre. Altre 315 firme, che si aggiungono alle 800 raccolte nel 2021 e alle oltre 500 inviate l'anno successivo. Eppure finora, nonostante ci sia un apposito articolo dello Statuto del Comune di Fondi che preveda "tempestivo esame e riscontro", nessuna risposta è mai arrivata.

Alle Forze dell'Ordine va il nostro plauso per il grande lavoro che svolgono, nonostante l'evidente carenza di mezzi e personale a disposizione, come manifestato dal Sindacato Mosap. E con l'occasione ringraziamo coloro che hanno aderito all'iniziativa. La Petizione chiedeva e chiede ulteriori controlli da parte della Polizia Locale per garantire maggiore sicurezza sul territorio, nuove e funzionanti telecamere di videosorveglianza in centro ed in periferia, un controllo ed una manutenzione dell’illuminazione pubblica in tutte le zone della Città, la figura di un delegato che possa occuparsi essenzialmente di Sicurezza e Legalità e, infine, una Commissione Consiliare Speciale Sicurezza - dichiara Alessio Loborgo, che guida il Gruppo di Lavoro Sicurezza e Legalità di Fondi Vera.