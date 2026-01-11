Domenica 25 gennaio Fare Verde porta "Il Mare d'Inverno" a Capratica per prendersi cura di Spiaggia e Duna

Per il decimo anno consecutivo saremo a Capratica, lato sinistro, in direzione Sperlonga, su uno dei tratti di arenile piÃ¹ importanti della Regione e considerato Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale curata e custodita dal Parco Riviera Di Ulisse - commenta Milena Trani, Presidente del Gruppo Locale di Fondi dell'Associazione Fare Verde. - Un modo per denunciare il grave fenomeno dellâ€™invasione della plastica che affligge i nostri litorali, ma senza fermarci alla segnalazione del problema e mettendoci del nostro per combatterlo, come nello spirito di Fare Verde d'altronde.

Tra Sabato 24 e Domenica 25 Gennaio i Volontari di Fare Verde saranno impegnati ad effettuare unâ€™operazione di pulizia che coinvolge le spiagge del territorio nazionale per ricordare a tutti che lâ€™inquinamento dei litorali Ã¨ un problema che esiste per dodici mesi allâ€™anno e non solo durante il periodo estivo. Obiettivo dellâ€™iniziativa Ã¨ di riportare al centro dellâ€™attenzione la necessitÃ di ridurre i rifiuti e riciclarli il piÃ¹ possibile. E quella di Fondi, come dal 2017 ad oggi, si preannuncia come una delle tappe piÃ¹ partecipate a livello nazionale, grazie alla sensibilitÃ della cittadinanza e delle numerose Associazioni del comprensorio sempre pronte a rimboccarsi le maniche.

L'appuntamento a Fondi Ã¨ in programma per Domenica 25 Gennaio, dalle ore 9,30 alle ore 13, in LocalitÃ Capratica. Con ritrovo alle ore 9,30 presso il Lido "Il Grillo" in Via Capratica.

"Il Mare d'Inverno" Ã¨ una manifestazione organizzata da Fare Verde, con il Patrocinio del Comune di Fondi, del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, del Parco Riviera Di Ulisse e del Parco Naturale dei Monti Aurunci. Un'iniziativa che anche quest'anno Ã¨ sostenuta da tante realtÃ del territorio: Associazione Pro-Capratica, Casa della Cultura, Fotografichementi, ACLI Provinciali di Latina, Asd Cicloamatori Fondi, Gruppo Scout Fondi 2 "Karol Wojtyla", Associazione Nadyr Donne contro la violenza, Sentieri di Pan, Musicinecultura, Il Quadrato Fondi, Obiettivo Comune, Leggimi Sempre, Il cielo Ã¨ di tutti. Media Partner Ã¨ anche quest'anno Radio Show Italia 103e5.

La Presidente del Gruppo Locale Milena Trani invita tutti ad esserci:

Quello dell'ultima Domenica di Gennaio Ã¨ un appuntamento fisso da anni, ed ogni volta ha registrato una grande partecipazione di Cittadini, Associazioni e Volontari. Anche Domenica 25 Gennaio contiamo di essere in tanti, perchÃ© la Spiaggia e la Duna di Capratica sono un valore aggiunto per il nostro litorale e meritano la massima attenzione, tutela e cura. Dodici mesi all'anno e non solo in prossimitÃ della stagione estiva.

La partecipazione Ã¨ come sempre libera e gratuita.

Per informazioni: fareverdefondi@gmail.com - 347 31 61 521.