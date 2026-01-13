Per il sindaco Maschietto la sicurezza si costruisce con progetti attuabili e condivisibili non con slogan e firme

La sicurezza Ã¨ un tema che sta a cuore a tutti e si costruisce con progetti attuabili e condivisibili, frutto di dialogo e confronto, non con slogan da campagna elettorale volti solo a ingenerare sentimenti di paura e frustrazione.

Ãˆ la secca replica del sindaco di Fondi Beniamino Maschietto, a nome dellâ€™intera amministrazione, a distanza di qualche giorno dalla risposta giÃ formulata con gli stessi toni in Consiglio comunale.

Risposta che, naturalmente â€“ aggiunge il primo cittadino â€“ il consigliere Francesco Ciccone ha deciso di omettere e ignorare in quanto non funzionale al suo progetto mediatico. Ãˆ facile raccogliere firme, siamo tutti bravi a fare campagna elettorale instillando sentimenti di paura e apprensione generale, ma affrontare il problema della sicurezza Ã¨ unâ€™altra cosa, si fa giorno dopo giorno, nelle sedi preposte, con serietÃ , progetti realistici e dati alla mano.

Come sottolineato anche in Consiglio dal presidente Giulio Mastrobattista e in risposta ad Alessio Loborgo di Fondi Vera che chiedeva piÃ¹ telecamere, il primo cittadino ricorda che il Comune di Fondi, ad oggi, ha una rete di videosorveglianza fittissima, allâ€™avanguardia e perfettamente funzionante: quasi 200 occhi elettronici tra centro e periferie, messi a sistema e a completa disposizione delle forze dellâ€™ordine.

Uno strumento utilissimo â€“ precisa il sindaco - costruito mediante partecipazione a bandi, progetti e interventi tecnici svoltisi nel corso dellâ€™ultimo quinquennio. Tempo che, evidentemente, qualcun altro ha dedicato a raccogliere firme e a lamentare la mancata istituzione di una commissione che non avrebbe avuto alcun tipo di potere, funzione o utilitÃ . In merito allâ€™aumento di forze dellâ€™ordine, come giÃ ribadito in Consiglio, ho giÃ largamente discusso questa necessitÃ con il Prefetto e il Questore durante tutti gli ultimi tavoli tecnici. Ho infatti riferito in Consiglio di essere dâ€™accordo nel merito ma non nelle modalitÃ che sono state proposte. Andare a sottolineare, ancora una volta, la medesima problematica, dopo che Ã¨ stata giÃ avviata una richiesta specifica al ministero per lâ€™implementazione degli uomini e delle donne in servizio, mi sembra una grandissima mancanza di rispetto.

Il sindaco Maschietto ha inoltre ricordato, in quanto tra i principali promotori del trasferimento, il recente spostamento del commissariato di polizia in viale Piemonte, nel cuore del Mof: una nuova sede piÃ¹ confacente alle esigenze operative di uno dei principali presidi di sicurezza della cittÃ , che anche simbolicamente ha un ruolo importantissimo.

Lâ€™unica cosa che mi rincuora - conclude il sindaco â€“ Ã¨ che i cittadini iniziano a capire chi lavora, mantenendo un profilo basso, con diplomazia e costanza, e chi invece preferisce titoli altisonanti e trascorre le sue giornate a riempire a tappeto spazi mediatici con proposte vuote e inconsistenti.

Intanto, come giÃ pianificato, proprio allo scopo di discutere i temi in oggetto, nei prossimi giorni si terrÃ un altro incontro tra le forze dellâ€™ordine locali, alla presenza del sottoscritto e del dirigente della Polizia Locale Vincenzo Leone.