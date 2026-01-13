Per Iudicone le telecamere non bastano, servono piÃ¹ controlli e piÃ¹ impegno politico

Dopo aver letto la risposta del sindaco Maschietto, non posso che constatare ancora una volta come si scelga la strada della difesa e delle giustificazioni, anzichÃ© quella del confronto costruttivo. Non metto in dubbio che il tema della sicurezza sia centrale per tutti, nÃ© che il sindaco e la sua amministrazione si impegnino per mantenerla. Tuttavia, Ã¨ evidente che la percezione reale dei cittadini, soprattutto nelle ore notturne, sia profondamente diversa da quella descritta dal primo cittadino.

La videosorveglianza Ã¨ uno strumento utile, ma non puÃ² essere considerata una soluzione sufficiente. Le telecamere controllano e monitorano, ma non garantiscono presenza, intervento tempestivo e deterrenza. Ci sono zone della cittÃ dove la vigilanza Ã¨ pressochÃ© assente, e questo i cittadini lo vivono ogni giorno sulla propria pelle.

Lo stesso vale per la sicurezza stradale, che dovrebbe procedere di pari passo con quella urbana. Molte strade, specialmente le vie secondarie e le contrade, sono spesso prive di controlli: auto parcheggiate sui divieti che oscurano incroci pericolosi, condizioni del manto stradale critiche, incroci non regolamentati. Fondi ha bisogno di un piano di sicurezza rafforzato, urbano e stradale, a 360 gradi.

Ci tengo a ribadire che il lavoro svolto dal consigliere Francesco Ciccone nasce dalle segnalazioni dei cittadini. Se il problema non fosse reale, sarebbe tornato a casa con zero firme. E voglio ricordare che il tema Ã¨ stato portato in Consiglio comunale attraverso una mozione firmata da tutte le forze di opposizione: non da un singolo consigliere, da una rappresentanza politica che incarna una parte consistente della cittadinanza.

In quella mozione abbiamo chiesto: lâ€™incremento dellâ€™organico delle forze dellâ€™ordine, servizi straordinari di controllo del territorio, lâ€™ampliamento dellâ€™orario operativo della Polizia Locale.

Sono richieste concrete, realizzabili, e soprattutto avanzate in spirito di collaborazione.

Ãˆ del tutto evidente, invece, una mancanza di apertura politica da parte dellâ€™amministrazione, che continua a rigettare ogni proposta dellâ€™opposizione come se fosse un dispetto, solo perchÃ© non proviene dalla propria maggioranza. Ma la sicurezza non ha un colore politico, Ã¨ un tema che riguarda lâ€™intera comunitÃ e richiede collaborazione, non contrapposizione.

Lâ€™auspicio Ã¨ che il sindaco scelga finalmente di affrontare questo tema con maggiore profonditÃ , ascoltando il territorio e accogliendo contributi e proposte che vanno nella direzione del bene comune, indipendentemente da chi le presenta.

Consigliere Comunale Iudicone Enesio