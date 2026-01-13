Forza Italia sostiene il sindaco Maschietto sulla questione sicurezza

La sezione locale di Forza Italia esprime pieno supporto alle dichiarazioni trasmesse questa mattina dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto sul tema della sicurezza.

Purtroppo – interviene il segretario comunale del partito nonché vicesindaco Vincenzo Carnevale – una risposta equilibrata e diplomatica, che fotografa realisticamente la situazione cittadina, è stata travisata e utilizzata per narrare una storia del tutto diversa dalla realtà e da quanto avvenuto in Consiglio. Si va da un Francesco Ciccone che dipinge Fondi sui media come fosse Caracas o Città del Capo a un Enesio Iudicone che mescola, con impressionante nonchalance, temi diversissimi fra loro come la sicurezza stradale, i furti, la sosta selvaggia o l’asfalto screpolato. Il tutto per dimostrare un teorema con argomenti di grande presa mediatica: l’amministrazione non fa, non segue, non ascolta i cittadini, non agisce, vegeta. Vorrei ricordare a tutti i consiglieri intervenuti che non dire non equivale a non fare e che, anzi, nella maggior parte dei casi, chi meno parla e colui che più fa. Che tutti noi, e in questo caso sento di parlare a nome di tutti i gruppi consiliari di maggioranza, non solo chi raccoglie firme, incontra i cittadini, li ascolta quotidianamente, li riceve, li aiuta. Vorrei inoltre intervenire una volta per tutte su questo disco rotto delle “proposte” bocciate: puntualmente vengono portati in Consiglio emendamenti irricevibili, mozioni su progetti già in essere al solo scopo di metterci il cappello e proposte per l’istituzione di organi inutili. Vogliamo dire basta a questo ricatto politico e mediatico che scaturisce a seguito di ogni punto non approvato in Consiglio. Ci sono molti modi per collaborare politicamente al raggiungimento di un obiettivo comune, e l’atteggiamento delle forze di minoranza, in primis del consigliere Francesco Ciccone, non è tra questi. Non possiamo approvare una mozione che chiede l’incremento delle telecamere, avendone già 200 in funzione e altre pronte per essere lanciate in rete o un incremento delle forze dell’ordine con richieste specifiche già in essere. Non possiamo e non vogliamo perché non siamo intenzionati a concedere meriti a chi non ne ha. Questo non vuol dire non riconoscere le problematiche della città, i furti, gli episodi di microcriminalità, la sicurezza in generale sono temi di primaria importanza che in alcun modo sono mai stati sottovalutati né dall’amministrazione Maschietto né dal Consiglio comunale.