Monte San Biagio: il gruppo di minoranza chiede chiarimenti per gli aumenti delle Tariffe Mensa Scolastica

Il gruppo consiliare di Liberi e Uniti chiede allâ€™Amministrazione Comunale chiarimenti in merito alla delibera di Giunta n. 174 del 31 dicembre 2025, che introduce nuove fasce di reddito ISEE e prevede un aumento delle tariffe del servizio di mensa scolastica.
In particolare, si evidenzia come negli anni precedenti le fasce ISEE si fermassero a un valore superiore ai 18.000 euro. Questa impostazione ha portato molte famiglie a non presentare la certificazione ISEE, ritenendola non necessaria. Con lâ€™introduzione delle nuove fasce, tali nuclei rischiano ora di essere penalizzati economicamente.
Per questo motivo, i consiglieri di Liberi e Uniti chiedono allâ€™Amministrazione se intendono prevedere una riapertura dei termini o altre modalitÃ che consentano anche a queste famiglie di presentare lâ€™ISEE ed essere correttamente collocate nella nuova fascia tariffaria.
La richiesta di chiarimenti riguarda inoltre il dettaglio delle nuove quote applicate ai nuclei familiari non residenti nel Comune e ai nuclei che non presentano attestazione ISEE.
Altro punto centrale Ã¨ la motivazione dellâ€™aumento. I consiglieri di minoranza chiedono di sapere se lâ€™incremento sia legato a maggiori costi di gestione, adeguamenti contrattuali, variazioni qualitative del servizio o ad altre ragioni di natura amministrativa o finanziaria.
La mensa scolastica Ã¨ un servizio essenziale per le famiglie e qualsiasi aumento dei costi deve essere spiegato con trasparenza, garantendo equitÃ e tutela per tutti.
Il gruppo resta in attesa di un riscontro ufficiale da parte dellâ€™Amministrazione e ribadisce il proprio impegno a vigilare affinchÃ© le scelte adottate non ricadano ingiustamente sulle famiglie e sui bambini.
Il Gruppo Consiliare Liberi e Uniti