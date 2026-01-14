Maxischermo e diretta streaming per il concerto "San Francesco vive… a Fondi" del 17 gennaio

Per consentire una più ampia partecipazione della cittadinanza e dei fedeli, l’Associazione Pro Loco Fondi annuncia che, in occasione del concerto “San Francesco vive… a Fondi”, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 19.00 presso la Chiesa di San Francesco d’Assisi, verranno adottate importanti iniziative organizzative.
In accordo con i Frati Minori e con il Comune di Fondi, la Pro Loco provvederà all’installazione di un maxischermo che sarà collocato in piazza oppure sotto i portici della Chiesa di San Francesco, così da permettere anche a chi non potrà accedere all’interno della chiesa di seguire il concerto in diretta.
Contestualmente, l’evento sarà trasmesso in diretta online sui canali social, offrendo la possibilità di partecipare anche a distanza a questo momento di grande valore spirituale e culturale.
Il concerto, inserito nel ciclo di meditazioni musicali a 800 anni dal Transito di San Francesco d’Assisi, vedrà la partecipazione del Coro della Diocesi di Roma, dell’Orchestra da Camera “Città di Fondi”, sotto la direzione del Maestro Marco Frisina, compositore e direttore d’orchestra.
L’ingresso in chiesa è su invito.
Per ulteriori informazioni: 329 7764644.