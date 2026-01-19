Nasce in città il “Centro Europe Direct Sud Pontino”, il secondo attivo nel Lazio insieme a Roma

Grande partecipazione a Fondi per la presentazione del “Centro Europe Direct Sud Pontino”: un’iniziativa finalizzata ad avvicinare cittadini, studenti ed Enti locali alle istituzioni, ai valori e alle politiche dell’Unione europea.

Il Comune di Fondi, che ha partecipato ad un bando europeo, è stato infatti selezionato dalla Commissione europea divenendo il secondo punto ufficiale della rete Europe Direct del Lazio con la pianificazione di un programma quinquennale.

Venerdì mattina, i sindaci e i delegati dei Comuni di Sabaudia, Pontinia, Lenola, Formia, San Felice Circeo, Terracina, Sezze, Itri, Monte San Biagio, Gaeta, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Ventotene, si sono riuniti presso l’aula consiliare “Luigi Einaudi” per conoscere le opportunità offerte dal progetto.

Il sindaco Beniamino Maschietto si è detto fortemente soddisfatto per la partecipazione dei numerosi Comuni che hanno prontamente risposto con interesse ed entusiasmo.

Desidero ringraziare tutti gli amministratori che si sono mostrati sensibili e interessati a questo progetto – ha commentato il primo cittadino – e sono sicuro, alla luce anche delle positivissime esperienze condotte con le scuole, come l’EPAS e l’Erasmus, che questa sinergia regalerà grandi soddisfazioni.

Nel corso dell’incontro, il dott. Luca Addessi, coordinatore del progetto, ha illustrato le attività programmate per l’annualità 2026 consistenti principalmente in azioni di animazione territoriale rivolte a studenti e cittadini sulle varie politiche europee come l’apertura a Fondi di uno sportello informativo e di orientamento alle opportunità offerte dall’Eu, l’organizzazione di un corso di europrogettazione, campagne social di sensibilizzazione sulla conoscenza delle istituzioni europee ed eventi celebrativi in occasione della ricorrenza della festa dell’Europa.

Per la realizzazione delle numerose attività in programma, il Centro Europe Direct Sud Pontino coinvolgerà gli studenti e le associazioni del territorio.

L’avvocato Raffaele Gagliardi, consigliere comunale nonché delegato di Fondi del BELC - Building Europe with Local Councillors (Costruire l’Europa con i consiglieri locali), ha condiviso con i presenti la sua esperienza in un’iniziativa promossa dal Parlamento europeo e dal Comitato delle Regioni per avvicinare i cittadini e gli amministratori locali alle istituzioni europee rafforzando la consapevolezza dell’importanza del progetto europeo.

A concludere l’incontro è stato l’eurodeputato Salvatore De Meo, che ha seguito e supportato gli uffici comunali nella predisposizione del progetto.