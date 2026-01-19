Virginia Pino e Giulia Maria Di Mugno sono le vincitrici del Festival del Magazzino Kids 2026

Si è svolta sabato 17 gennaio a Fondi la seconda edizione del Festival del Magazzino Kids, contest canoro riservato ai giovanissimi talenti dai 6 ai 13 anni. A vincere sono state Virginia Pino nella categoria “Baby” e Giulia Maria Di Mugno nella categoria “Junior”.

Grande successo sabato sera per il Festival del Magazzino Kids 2026, andato in scena a Fondi presso il centro multimediale Dan Danino Di Sarra, pieno in ogni ordine di posto. L’evento, organizzato dall’APS il Magazzino Fondi e patrocinato dal Comune di Fondi e dal Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi, ha visto la partecipazione di 24 giovanissimi cantanti provenienti da tutta la Provincia di Latina.

Gli artisti erano divisi in due categorie in base all’età. La gioia della vittoria è toccata per la categoria Baby a Virginia Pino, 8 anni, di Priverno, mentre per la categoria Junior a Giulia Maria Di Mugno, 13 anni, di Fondi. Le vincitrici hanno cantato rispettivamente “Come vorrei” e “Di sole e d’azzurro”.

Il podio della categoria Baby è stato completato dal duetto Nina Benvenuti-Emma Silvi, arrivate seconde, e Carlotta D’Arcangelo, terza. Nella categoria Junior, piazza d’onore per Giole Di Martino e medaglia di bronzo per Benedetta La Rocca, quest’ultima eletta anche “Miglior debuttante”.

Ulteriori riconoscimenti sono andati a Giulia Francesca La Serra (Premio social), Maria Carmen Albanese (Premio della Commissione artistica), Fernando Lepri (Miglior esibizione), Ilenia Caprio (Miglior outfit) e Alessia Orticelli (Premio simpatia).

L’evento ha raccolto in una sola serata la gran parte dei giovanissimi talenti del territorio. In gara c’erano anche per la categoria Baby (6-9 anni): Ginevra Catena, Aurora Tranquilli, Nicole Tari; mentre per la categoria “Junior” (10-13 anni): Adele Agovino, Matilde Cataldi, Domitilla Centola, Greta De Gregoris, Francesco Di Fazio, Carolina Fidaleo, Marianna Petrole, Angela Quadrino, Maria Lourdes Tornese, Jasmine Turniano. Inoltre, la serata è stata impreziosita dalla presenza in qualità di ospiti di Greta Paparelli, Pestifero e della campionessa uscente Irene De Arcangelis .

L’APS il Magazzino Fondi è pienamente soddisfatta per essere riuscita per il secondo anno consecutivo a mettere sullo stesso palco tanti piccoli grandi cantanti.

Accanto all’impegno dello staff e dell’organizzazione, l’evento è frutto della consolidata e continua crescita dei rapporti di collaborazione con le vocal coach e con le scuole di musica locali, che quotidianamente seguono bambini e ragazzi, fornendo quell’apporto unico senza del quale sarebbe impossibile realizzare eventi del genere. Da questa sinergia nasce il Festival del Magazzino, un evento che ogni volta cresce e migliora se stesso, iniziando ad incontrare anche il favore degli enti e delle istituzioni, che riconoscono il valore culturale di tali appuntamenti.