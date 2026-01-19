Sabato 7 febbraio il meeting dei Movimenti Civici del Territorio "Oltre la crisi della Politica"

Sabato 7 Febbraio, alle ore 18, la Sede di Fondi Vera di Via Roma al civico 64 ospiterà delegazioni di Gruppi e Movimenti Civici provenienti da molti centri della Provincia di Latina e del basso Lazio più in generale ma anche dell'alta Campania. Un incontro dal titolo “Oltre la crisi della Politica – la risposta è la Partecipazione”.

La risposta è la Partecipazione. Ne siamo convinti e per questo motivo abbiamo voluto che Fondi Vera fosse identificato come un Movimento di Partecipazione Politica. Ora siamo pronti per fare un passo in più: creare una Rete dei movimenti civici del territorio. Abbiamo preso questa iniziativa per lavorare ad un salto di qualità delle realtà locali e per creare occasioni di confronto e dialogo costruttivo - annuncia Francescopaolo De Arcangelis, Presidente di Fondi Vera.

Alcuni temi sono per forza di cose di ampio respiro, e vanno affrontati collaborando con altre realtà che, come noi, sono impegnate ogni giorno, dentro e fuori le Aule Consiliari, per dare risposte alle Comunità locali. La condivisione, così come lo scambio di esperienze e buone pratiche, è per noi fondamentale in un momento storico in cui la Politica fa fatica ad aggregare e sono sempre più numerosi i Cittadini che scelgono di non votare - aggiunge Francesco Ciccone, Capogruppo Consiliare di Fondi Vera.

Le Liste Civiche governano in Italia circa il 30% dei Comuni sotto i 15mila abitanti. Sindaci e Giunte Civiche sono al timone in oltre il 20% dei Comuni tra i 15 ed i 40mila abitanti. Quelle che erano considerate una volta le stampelle dei Partiti nel tempo si sono rivelate laboratori di Partecipazione, coinvolgendo le fasce di popolazione più diverse e quei Cittadini abituatisi o rassegnatisi all’astensione. Un sentimento di forte responsabilità e la necessità di portare nelle Istituzioni determinate sensibilità sono le motivazioni che ci spingono in questo impegno quotidiano - commenta Tina Di Fazio, Portavoce di Fondi Vera.

L'appuntamento è aperto a tutti. Sarà moderato da Giuseppe Capotosto. Per Fondi Vera interverranno, oltre al Presidente De Arcangelis, la sua Vice Valentina Tuccinardi, la Portavoce Tina Di Fazio e il Capogruppo Ciccone. Hanno già confermato la loro presenza diversi Gruppi e Movimenti Civici, per un incontro che si preannuncia molto interessante e, ci auguriamo, utile ad aprire una nuova fase politica in cui le realtà civiche sappiano impegnarsi su progetti distrettuali con l’obiettivo di una crescita e uno sviluppo territoriale.

